CPV, Pedro Salvador: “Desde o primeiro contacto com a Toyota que as conversações foram muito positivas”

A Speedy Motorsport vive para novos desafios e depois de no ano passado ter festejado o título com o BMW M4 GT4, este ano apostou numa máquina diferente. O Toyota GR Supra GT4 EVO tem-se revelado um carro muito competitivo, estando consistentemente no topo da tabela.

Pedro Salvador explicou o que motivou a aposta na máquina nipónica e como tem sido a evolução até agora:

“No ano passado apostamos no BMW com sucesso. Nada contra a BMW, mas quando chegou a hora de definir 2024, o plano era encontrar um parceiro que fosse competitivo, uma marca que tivesse uma dedicação e atitude semelhante à que reconhecemos à nossa estrutura.

Desde o primeiro contacto com a Toyota que as conversações foram muito positivas. A Gazoo Racing mostrou logo vontade de disponibilizar um ou dois carros, além de uma disponibilidade total para nos apoiarem na parte técnica. Neste momento o balanço é extremamente positivo. O aparecimento de outro Toyota assistido pela Sports & You permitiu que a marca se associasse ao campeonato de forma ainda mais vincada, com o apoio técnico e logístico. Temos à disposição um pack muito generoso de peças disponível no circuito, num camião da marca, permite encarar cada fim de semana com uma tranquilidade acrescida.

A evolução do carro tem sido natural, com o pouco tempo que temos para testar. Temos progredido muito bem, desde o primeiro teste em Paul Ricard, em que fomos rápidos, tendo como termo de comparação os tempos feitos no europeu. Cada teste tem sido positivo e permitido melhorar. É seguir neste caminho, testando e evoluindo, pois o campeonato ainda é longo”.