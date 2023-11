CPV: Pedro Perino sobe ao pódio na estreia com o Aston Martin GT4 | AutoSport

Depois de ter confirmado o seu programa para 2024 nos LMP3, Pedro Perino foi convidado para participar na derradeira prova do Supercars Endurance, o campeonato ibérico de GT4, no Circuito do Estoril. O jovem piloto português, de apenas 18 anos, estreou-se ao volante de um Aston Martin Vantage GT4 e conseguiu um 3.o lugar, acompanhado por Francisco Cruz.

Poucos dias depois de ter assinado pela equipa Inter Europol para um ambicioso programa nos LMP3, que incluiu a segunda época na European Le Mans Series (ELMS) e testes com um LMP2, Pedro Perino foi convidado pela equipa Racar Motorsport para pilotar um Aston Martin Vantage AMR GT4, máquina construída pela Aston Martin Racing, que esteve em ação na derradeira prova do Supercars Endurance, no Estoril.

Sem nunca ter competido com um GT, o jovem piloto de Oeiras adaptou-se rapidamente ao carro britânico e às corridas do campeonato ibérico de GT4, sendo acompanhado pelo experiente Francisco Cruz. Apesar de só ter tido oportunidade de rodar com o Vantage GT4 pouco antes da qualificação, Pedro Perino mostrou a sua maturidade e rapidez, conseguindo um 3.º lugar da geral, entre mais de 30 concorrentes.

“Foi uma oportunidade de última hora e agradeço o convite à Racar Motorsport, nomeadamente ao Ricardo Antunes e ao Manuel Gião”, realçou Pedro Perino, que terminou a sua primeira época na ELMS com um pódio na prova de Portimão. “Gostei muito de guiar o Aston Martin, o carro é, naturalmente, bastante diferente do que estou habituado, com muito menos ‘downforce’, mas adaptei rapidamente a minha pilotagem e penso que conseguimos uma boa performance. Eu e o Francisco (Cruz) fizemos uma boa equipa e o pódio, num campeonato muito disputado e com tantos pilotos, deixou-me contente. Foi uma honra participar neste shakedown da Aston Martin, uma das marcas mais famosas do mundo”, afirmou o piloto de Oeiras.

Agora, Pedro Perino vai preparar a época de 2024, onde terá um intenso programa de testes e corridas com a Inter Europol, equipa que venceu as 24 Horas de Le Mans na categoria LMP2.