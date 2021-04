CPV: Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro reforçam aposta

São os dois rostos que estão por trás do sucesso do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, apostando num formato diferenciador que atraiu, até agora, um excelente plantel de carros e pilotos, nacionais e

internacionais.

Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro utilizaram em 2020 um Porsche 911 GT3 Cup 3.8 que lhes permitiu estar na luta pela vitória em todas as jornadas disputadas pelo Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV. Essa oportunidade de lutar pela vitória em todas as provas permitiu que, no final da temporada, Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro se sagrassem campeões. Um título mais adicionado ao longo palmarés de Pedro Marreiros em Portugal e no estrangeiro, onde está um título de campeão de Espanha de GT em 2018. Para Paulo Pinheiro, piloto experimentado em várias provas internacionais, este foi o seu primeiro troféu de vencedor a nível nacional.

Para 2021, reconhecendo que a fasquia está muito mais elevada e a qualidade de carros e pilotos exigia uma aposta mais firme, optaram pelo recurso a um 911 GT3 Cup 4.0, estando agora melhor “armados” para uma luta em pista que se avizinha dura, mas muito interessante. A dupla de pilotos vai estar presente em todas as provas calendarizadas começando, já, no final de abril com a jornada tripla que se realiza no mesmo fim de semana do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1.

Pedro Marreiros – “Nos últimos anos tive algumas passagens pelo estrangeiro e sempre disse que faltava uma competição desde calibre em

Portugal. Depois do ‘rascunho’ de 2020, finalmente temos uma competição de velocidade que merece receber o título de ‘Campeonato de Portugal’, com um plantel de grande qualidade em termos de piloto e de máquinas. Sinto-me orgulhoso, junto com o Paulo Pinheiro, de ter erigido esta competição, que me fez abandonar as corridas no estrangeiro onde estava confortável para competir em Portugal e desfrutar de um campeonato que será rico em emoção e incerteza no resultado final. “

Paulo Pinheiro – “Está a ser muito gratificante colaborar no lançamento das bases para uma competição nacional de velocidade com cabeça, tronco e membros que merece ser rotulada de “Campeonato de Portugal” e, evidentemente, é um motivo de orgulho estar na génese de tudo isto. O lado competitivo acaba por ser fascinante e depois da vitória no Open em 2020, naturalmente que o projeto com o Pedro Marreiros tinha de continuar. E vamos à luta bem ‘armados’ e na esperança de fazer o melhor possível. A

competição está forrada de pilotos de qualidade pelo que repetir o sucesso de 20₂0 não será fácil. Mas são esses os desafios mais estimulantes e por isso vamos para a luta com fervor e vontade de ganhar.”