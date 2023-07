CPV: Pedro Marreiros diz ter sido impedido de correr em Vila Real pela Race Ready | AutoSport

Pedro Marreiros terá sido impedido de participar no 52º Circuito Internacional de Vila Real. O piloto (com licença desportiva portuguesa há mais de duas décadas) que atualmente participa no Internacional GT Open Cup, viu a sua participação na jornada dupla do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV), disputada no Circuito Internacional de Vila Real, ser negada pela Race Ready, a entidade promotora do CPV.

Segundo a informação que nos chegou à redação, Nuno Batista encontrou algumas contrariedades para manter os seus compromissos de participação no CPV em Vila Real e quis reeditar a dupla com o qual foi campeão de Espanha de GT em 2018. Pedro Marreiros fez um esforço adicional para encontrar forma de pilotar um carro diferente da marca com a qual, habitualmente, compete. Tudo no sentido de auxiliar um amigo e ocupar o lugar de segundo piloto no McLaren 570S GT4 da equipa Araújo Competição.

Nuno Batista informou o promotor do CPV da alteração de piloto no seu carro, mas foi surpreendido quando o responsável máximo da Race Ready, Diogo Ferrão, recusou a inscrição de Pedro Marreiros. Diogo Ferrão terá dito que Pedro Marreiros jamais correrá num campeonato organizado pela Race Ready. Sem nenhuma outra justificação plausível.

No documento que recebemos pode ler-se que:

“Sentindo-se vexado e abusado por uma decisão absurda e sem justificação, Pedro Marreiros procurou aconselhamento judicial para confirmar a ilegalidade da situação.

Desde logo por ser uma decisão que é atentatória da igualdade de direitos de um cidadão praticante desportivo num campeonato que, lembramos, não é privado, mas tutelado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK). Por isso mesmo, deve estar ao alcance de qualquer atleta que pretenda praticar a modalidade. Desde que não haja nenhuma restrição legal ou regulamentar, razões que não se colocam neste caso.

Por outro lado, todas as competições automóveis realizadas sob a égide da FPAK são tuteladas, em primeiro lugar, pelo Código Desportivo Internacional (CDI) que prevalece sobre as restantes normas articuladas em regulamento.

Dizem as PEV no Ponto 4.1 que “Qualquer prova/evento de circuito, inscrita no Calendário Desportivo Nacional, é organizada de acordo com as normas do CDI da FIA e seus anexos”, CDI que no seu artigo 3.14.1 estabelece que a recusa de inscrição pelo organizador deverá ser justificada. Plausível ou não!

Colocada em causa a sua honra como cidadão e como piloto e vexado perante os seus patrocinadores que aceitaram o esforço extra solicitado por Pedro Marreiros, o piloto exige uma reação oficial por parte da FPAK e uma ação no sentido disciplinar por violação grosseira do Código Desportivo Internacional (CDI).

Uma situação perfeitamente inusitada e anormal sem que se perceba a razão por trás desta decisão, gravosa, perante um piloto federado pela FPAK e que tentou participar no campeonato de velocidade do seu país.

Esta semana, à comunicação social, Diogo Ferrão lamentou a redução de inscritos na prova transmontana e que o CPV não era acarinhado neste circuito. Com estas atitudes e prepotência ficará certamente mais difícil”.

O AutoSport pediu esclarecimentos à Race Ready que informou que nos fará chegar um esclarecimento sobre o sucedido assim que possível.