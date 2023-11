CPV, Patrick Cunha e Jorge Rodrigues: “Um fim de semana perfeito” | AutoSport

Patrick Cunha e Jorge Rodrigues conquistaram o título nacional e ibérico de GT4 Bronze, depois de uma excelente época.

Terminaram a primeira corrida do fim de semana vencendo a categoria GT4 Bronze – depois de terem estado em condições de lutar pela vitória à geral – e, beneficiando de um furo no carro dos seus mais diretos adversários, sagraram-se Campeões de Portugal de Velocidade GT4 Bronze. Um título sublinhado por quatro vitórias em oito corridas disputadas. Com o objetivo alcançado, a dupla de pilotos da Veloso Motorsport optou por uma toada defensiva e terminou a segunda manga no segundo lugar da categoria, fechando a temporada com mais uma excelente corrida e com o título de campeões no bolso.

No final da derradeira corrida, a dupla estava visivelmente satisfeita com a prestação conseguida e com os títulos alcançados: