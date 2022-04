CPV: Patrick Cunha e Jorge Rodrigues com Audi um R8 GT4 da Veloso Motorsport | AutoSport

A Veloso Motorsport, estrutura de topo do panorama nacional, apresentou o seu projeto para o Campeonato de Portugal de Velocidade.

Desta feita, a equipa sedeada na Póvoa de Lanhoso terá os consagrados Patrick Cunha e Jorge Rodrigues como ‘pontas de lança’, e logo com um máquina que promete despertar emoções fortes nos adeptos do automobilismo nacional: o Audi R8 LMS GT4.

Patrick Cunha, cujo talento lhe permitiu vencer corridas e conquistar títulos com diferentes tipos de carros em Portugal e no estrangeiro, destacou a oportunidade de voltar a competir no CPV.

“Estou feliz por este regresso e sobretudo por fazê-lo com a Veloso Motorsport e com um amigo de longa data como o Jorge Rodrigues, que além disso é um excelente piloto. Ainda não pudemos testar o Audi, mas tenho a certeza que a equipa tudo vai fazer para que possamos ser competitivos”, afirmou Patrick Cunha, que no passado já teve experiências pontuais com carros da categoria GT4.

Para Jorge Rodrigues, este será um regresso a Portugal, depois de ter construído uma carreira internacional que passou pelos troféus e Europeu Abarth 500 e pelo Campeonato de Itália de GT.

“Foi um projeto que materializou em muito pouco tempo, mas não quis deixar passar esta oportunidade de competir ao lado do Patrick e integrado numa equipa com a experiência e o palmarés da Veloso Motorsport. É certo que já corri no Campeonato Italiano de GT, mas aqui o desafio é outro, até porque, por exemplo, nunca corri em Vila Real ou em Portimão. É um desafio estimulante e estou muito motivado para este projeto com o Audi, que também poderá muito interessante para os nossos patrocinadores”, referiu Jorge Rodrigues.