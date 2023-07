Vila Real, CPV, Patrick Cunha: “Aqui, quem arriscar mais consegue fazer a diferença” | AutoSport

Patrick Cunha, ao volante do Audi R8 LMS GT4, foi um piloto mais rápido na segunda sessão de treinos cronometrados do Campeonato de Portugal de Velocidade, na ronda de Vila Real. Com condições meteorológicas complicadas que dificultaram o trabalho de todos os pilotos, Cunha bateu a concorrência deixando Daniel Teixeira a 0.232s de diferença.