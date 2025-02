CPV: Orlando Batina aponta os primeiros lugares

Orlando Batina teve em 2024 uma temporada exigente no Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, mas foi uma dificuldade necessária para encarar 2025 com mais confiança e apontar às posições cimeiras.

A época passada foi um enorme desafio para a Batina Racing, que começou com o BMW M4 GT4 (F82) que lhe tinha permitido vencer a última corrida de 2023, realizada no Autódromo do Estoril.

No entanto, cedo ficou evidente que a concorrência tinha dado um passo competitivo em frente e a máquina bávara, de uma geração já ultrapassada, não conseguia mostrar a performance necessária para que a dupla da equipa de Aveiro, Sérgio Azevedo e Orlando Batina, pudesse ombrear com os seus adversários. “A concorrência era muito forte! Para além disso, talvez não a mais justa, dada a existência de alguns ‘falsos Bronzes’… Mas, o mais determinante era mesmo carro, que já não nos permitia competir com os automóveis mais recentes. Só nos restava nunca desistir e encarar sempre o campeonato com bons olhos, na expectativa do que poderia acontecer nos lugares da frente!”, começa por dizer o jovem piloto da Batina Racing.

As limitações do BMW M4 GT4 (F82), um carro que teve a sua estreia em pista nas 24 Horas de Nurburgring de 2017, faziam-se sentir, tendo a equipa decidido apostar num novíssimo Toyota GR Supra GT4 que chegou a tempo da etapa de Valência no final de Setembro, mas sem que houvesse disponibilidade para realizar uma verdadeira preparação com a nova máquina. “Foi um grande desafio a mudança de carro a meio da época! É lógico que foi uma mudança para melhor, mas não houve tempo para testar! Não houve tempo para nós, pilotos, nem para a equipa técnica se adaptar ao Toyota. Como se diz em bom português, foi muito em cima do joelho”, reconheceu Orlando Batina.

Apesar de uma temporada com alguns desafios, o piloto de Aveiro faz de 2024 um “balanço sempre positivo! Como tenho vindo a dizer, é um hobby, toda a gente entra dentro de um carro de corrida e quer ganhar, mas temos que ter noção das nossas capacidades a diversos níveis e estou muito contente com o que alcançamos esta época”.

Mas com uma maior adaptação ao Toyota GR Supra GT4 da sua parte e da equipa, espera dar um passo competitivo em frente em 2025. Para além disso, sublinha a alteração regulamentar, que cria uma divisão apenas para pilotos ‘Silver’, deixando as verdadeiras duplas ‘Pro-Am’ competir entre si. “Em 2025, com melhor conhecimento do carro, e com divisões mais bem definidas, creio que podemos ter a ambição de lutar pelos lugares cimeiros”, concluiu Orlando Batina.

Brevemente, a Batina Racing apresentará a sua campanha de 2025 no Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade.