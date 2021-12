CPV: O que disseram os novos campeões? | AutoSport

Francisco Abreu e Francisco Mora voltaram a inscrever o seu nome na lista de campeões nacionais. A dupla era uma das favoritas no arranque deste ano e esse favoritismo foi claramente confirmado. Com 10 vitórias em 12 possíveis, este título acaba por ser inevitável, olhando para as performances superiores.

Aos 25 anos, Francisco Mora conquistou o seu sexto título de campeão na Velocidade nacional:

“Fomos para o Estoril tranquilos, mas focados em não cometer erros”, afirmou Mora. “A pista estava muito boa, as temperaturas mais frescas são boas para estes pneus Pirelli e divertimo-nos muito com o carro. Cada vez que andamos com o Porsche vamos evoluindo e sendo cada vez mais rápidos, pois não treinamos entre as provas. Qualquer título é especial e quero agradecer, naturalmente, ao Francisco Abreu, que já conhecia dos tempos do TCR e que se revelou um excelente companheiro de equipa, rápido, consistente e com uma boa gestão das corridas. Obrigado também ao Sr. Luís Veloso e a toda a equipa Veloso Motorsport, sem exceção, pois sem eles não era possível ter o carro nas excelentes condições que tivemos ao longo da época”, realçou o jovem piloto de 25 anos, que também não esconde a vontade de se internacionalizar em definitivo:

“Sinto que provei o meu valor em Portugal e o passo mais lógico seria voltar a correr no estrangeiro. Vamos ver se conseguimos uma oportunidade para evoluir em 2022”, concluiu o hexacampeão nacional, que depois dos TCR também conquistou o título com um GT.

Francisco Abreu também estava visivelmente feliz pela conquista: “Muito feliz pelo meu segundo título de Portugal de Velocidade obtido na companhia do Francisco Mora. Começámos bem o primeiro dia, com duas pole positions e assim ficamos na linha da frente para as duas primeiras corridas. Posto isto, parti para a primeira corrida, onde consegui vencer. Após uma hora do final da corrida, decidiram atribuir-nos uma penalização de 30 segundos por alegada falsa partida. No entanto, ao beneficiar de um azar do nosso adversário direto, conseguimos assim garantir o nosso principal objetivo, o campeonato. Parabéns Miguel Oliveira pela vitória de hoje e que continues a dar as imensas alegrias que tens dado a todos os portugueses” disse Abreu no final do primeiro dia de competição.