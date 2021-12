CPV – Mora e Abreu acabaram a época em grande | AutoSport

Chegou ao fim a edição 2021 do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, tendo-se realizado, hoje, as duas últimas corridas da competição no Autódromo do Estoril, uma no formato Sprint, a outra no formato Endurance.

A primeira foi ganha por Francisco Mora, que saindo da “pole position” conseguiu ficar com a liderança apesar de muita luta oferecida por Pedro Marreiros. O recém-coroado Campeão de Portugal de Velocidade acabou por ficar com a vida facilitada quando a transmissão do Porsche 911 GT3 Cup 4.0 decidiu apear o piloto forçando mais um abandono como tinha sucedido com Paulo Pinheiro na corrida de sábado.

Assim, Paulo Oliveira, pai de Miguel Oliveira, herdou um saboroso segundo lugar que teve de defender dos ataques finais de Fábio Mota. Que, por sua vez, conseguiu sacudir a pressão do jovem José Barros.

Na categoria GT Light, Francisco Gonçalves levou o seu Lotus Exige á vitória na frente do já campeão Bernardo Pinheiro e do Mercedes AMG GT4 de Álvaro Ramos. Jorge Silva levou à vitória o Audi RS3 LMS TCR na categoria Touring Car.

Apesar dos problemas de transmissão que originaram dois abandonos para Paulo Pinheiro e Pedro Marreiros, a verdade é que a equipa Parkaklgar Racing Team conseguiu recuperar o Porsche 911 GT3 Cup 4.0 e a dupla de pilotos pode tomar lugar na grelha partida para a derradeira corrida de 2021.

Na “pole position” estava o Porsche 911 GT3 Cup 3.8 de Miguel Oliveira. O piloto da KTM no Moto GP beneficiou dos excelentes resultados nas primeiras duas corridas para sair na frente do campeão nacional, Francisco Abreu. Seguiam-nos Bruno Pires e José Barros. O carro de Paulo Pinheiro (com este ao volante) e Pedro Marreiros saiu da última fila da grelha.

Miguel Oliveira, pouco habituado às largadas em andamento, acabou por cometer falsa partida e foi, imediatamente, penalizado com um “drive through” que cumpriu depois de ter dado alguma réplica a Francisco Abreu.

Com a passagem pela via das boxes, o piloto do Moto GP caiu para o oitavo lugar, encetando uma recuperação que o levou até ao 4º lugar. Mas com a paragem nas boxes para ceder o seu lugar ao pai, Paulo Oliveira, o Porsche 911 GT3 Cup 3.8 decidiu não colaborar, forçando o abandono com um problema de transmissão.

Com todos estes incidentes, a dupla Campeã de Portugal de Velocidade não sentiu especiais dificuldades para fechar o ano como começou, ou seja, com Francisco Abreu e Francisco Mora a ganhar a corrida.

Com o carro ferido devido aos problemas de transmissão, Paulo Pinheiro e Pedro Marreiros tentaram, apenas, recuperar da última posição em que saíram para a corrida e chegar a um possível pódio. Conseguiram-no e fecharam a temporada com um segundo lugar.

Atrás desenrolou-se uma luta muito interessante entre o jovem de 16 anos, José Barros e a dupla Bruno Pires e Fábio Mota. Muitas ultrapassagens, tempo ganho pelo piloto da Veloso Motorsport aquando da paragem, mas a eletrónica do Porsche 911 GT3 Cup 3.8 a decidir não colaborar, atrasando José Barros que terminou no quarto lugar.

José Maria Marreiros e Bernardo Pinheiro sublinharam o título de campeões na categoria GT Light com a vitória na corrida Endurance, na frente de Álvaro Ramos e Fred Blok, tendo Francisco Gonçalves abandonado com problemas mecânicos no Lotus Exige. Pedro e Jorge Silva levaram à vitória nos Touring Car o seu Audi RS3 LMS TCR à vitória e ao título de 2021.

Fechou a temporada 2021 do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, a última edição neste formato e com o atual promotor, pois em 2022 haverão novos regulamentos e novos promotores.

Pedro Marreiros (promotor) – “Chegou ao fim um fim de semana com corridas muito interessantes apesar de todos os títulos já estarem decididos. A presença do Miguel Oliveira foi muito gratificante e o piloto do Moto GP provou que pode ter uma segunda carreira no automobilismo, bem acompanhado pelo pai que mostrou um bom andamento. Parabéns aos campeões, Francisco Abreu e Francisco Mora (GT), José Maria Marreiros e Bernardo Pinheiro (GT Light) e Jorge e Pedro Silva (Touring Car). Na hora da despedida eu e o Paulo Pinheiro, queremos agradecer a colaboração de todos os que trabalharam connosco para erigir este Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv nos últimos dois anos. Agradecer aos pilotos e às equipas e desejar que a competição continue pujante e com qualidade no futuro mais próximo.”