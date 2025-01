CPV: Monteiros Competições aposta num BMW M4 GT4 (F82)

A Monteiros Competições vai reforçar a sua presença no Iberian Supercars e no Campeonato de Portugal de Velocidade com a aquisição de um BMW M4 GT4 (F82). A equipa da Maia, já conhecida pelo seu envolvimento com o FPAK Junior Team e pelo título na divisão Cup com Rui Miritta, entra agora na categoria GTX com este novo carro, anteriormente utilizado pela Batina Racing.

O chefe de equipa, Paulo Monteiro, considera esta compra uma evolução natural e planeia participar nas GT4 Winter Series para melhor adaptação ao carro antes da temporada principal. A dupla de pilotos ainda não está definida, mas poderá incluir nomes que competirem nestas provas preparatórias.

Além disso, a equipa estuda a possibilidade de adicionar um segundo GT4 em 2025. O Iberian Supercars e o Campeonato de Portugal de Velocidade começam a 5 e 6 de abril no Algarve, com testes de pré-época a 22 de março no Estoril.