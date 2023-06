CPV: McLaren Artura em estreia | AutoSport

A SMC Motorsport estreou no Circuito de Jarama o seu McLaren Artura no Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade.



A equipa espanhola aproveitou a etapa do circuito de Madrid para colocar em pista a sua nova máquina com as cores da Gulf, um dos patrocinadores do evento, mas sem participar na corrida, dado não ter ainda o pacote técnico da McLaren para correr como GT4, estando em configuração troféu.



O piloto espanhol Tomás Pinto, terceiro classificado em 2022 na categoria GT4 Pro, foi o piloto incumbido de rodar com o Artura durante os treinos-livres, realizando o terceiro tempo da sessão, ao ficar a seis décimos de segundo do registo de Elias Niskanen, que aos comandos do Mercedes-AMG GT4 da Lema Racing foi o mais rápido.



A SMC Motorsport tem já dois McLaren 570S GT4 inscritos no campeonato, mas equaciona a possibilidade de aumentar a sua presença, com o Artura já configurado em GT4.