CPV: Mas dois Mercedes em pista, da NM Racing Team | AutoSport

A lista de carros do Campeonato de Portugal de Velocidade continua a aumentar e espera-se uma grelha bem preenchida para este ano. A equipa espanhola NM Racing Team é a última adição e participará este ano no CPV e no Supercars Endurance com dois Mercedes-AMG GT4.



A NM Racing Team é uma das melhores estruturas de Espanha, tendo nos últimos anos disputado as GT4 European Series. A sua participação na competição mais importante da categoria no Velho Continente não passou despercebida, tendo em 2022 conquistado o vice-título da classe Pro-Am, o que demonstra bem a sua capacidade competitiva.



A formação espanhola, que participou no evento de Jarama das GT4 South European Series de 2019, colocará dois competitivos Mercedes-AMG GT4 em pista; um para Gilles Vannelet e Guillermo Aso, inscrito na divisão GT4 Pro, e outro para Alberto de Martín e Nil Monserrat, GT4 Bronze.



Guillermo Aso é já bem conhecido dos seguidores do campeonato, tendo o ano passado sido um dos protagonistas nas lutas pelas vitórias, ao passo que Gilles Vannelet será uma estreia, tendo o francês um palmarés rico, com o título FIA GT3 Europe em 2007 e a vitória nas 24 Horas de Spa-Francorchamps de 2010 na classe GT3 no seu currículo.



Se o carro inscrito na GT4 Pro será certamente um candidato pelos triunfos, o Mercedes-AMG GT4 que defenderá as cores da equipa espanhola na GT4 Bronze será também um protagonista entre a sua divisão, com Nil Monserrat a partilhar os comandos do caro alemão com Alberto de Martín, um nome bem conhecido das corridas de GT de Espanha, tendo muita experiência.



As temporadas do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance têm o seu início no Algarve Welcome Spring, a realizar no Autódromo Internacional do Algarve de 5 – 7 de maio. Todas as provas contarão com transmissão televisiva, pela A Bola TV, assim como nas redes sociais das competições.