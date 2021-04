CPV, Mariano Pires: “Vamos sem qualquer teste”

Mariano Pires estreia-se no próximo fim-de-semana no Autódromo Internacional do Algarve no Campeonato de Portugal de Velocidade, esperando três corridas difíceis, mas mostra-se confiante e determinado para começar a temporada com bons resultados.

Mariano Pires mostra-se entusiasmado com o início da temporada, mas não espera facilidades, uma vez que tanto ele como o seu colega de equipa entrarão em pista sem ter realizado qualquer teste com a máquina germânica. “Finalmente, vamos para a pista, mal posso esperar por colocar as mãos no Porsche. Vamos sem qualquer teste, o que não é a situação ideal, mas vamos aproveitar quarenta minutos de treinos-livres para conhecermos o carro e podermos chegar às qualificações e às corridas o mais bem preparados possível. Não será fácil, mas vamos dar o nosso melhor”, assegurou o limiano.

“Temos um carro que será competitivo, uma equipa técnica competente, portanto, cabe-nos a nós, a mim e ao Rodrigo, realizarmos uma adaptação rápida ao Porsche para podermos conquistar uma classificação positiva frente a adversários muito fortes”