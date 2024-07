CPV, Manuel Gião: “Uma vez mais, tivemos um BoP muito desfavorável”

Manuel Gião teve um fim-de-semana desafiante no Autódromo do Estoril, onde se disputou a segunda etapa do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, mas conquistou excelentes resultados, assegurando a sua primeira vitória da temporada.

Depois das contrariedades na primeira ronda, realizada em Jerez, o Campeão de 2022 esperava que na primeira etapa portuguesa da temporada os Aston Martin Vantage AMR GT4 não fossem tão castigados pelo BoP. No entanto, desde cedo que ficou claro que os carros ingleses voltavam a estar castigados, sentindo dificuldades em ombrear competitivamente com outros automóveis.

Ainda assim, Manuel Gião, piloto da RACAR Motorsport – AMR Partner Team, conseguiu realizar uma excelente qualificação, assegurando o terceiro posto da grelha de partida para a primeira corrida, ao passo que o seu colega de equipa, Mathieu Martins, ficava com o sexto posto para a segunda.

A prova matinal de domingo provou a dificuldade dos pilotos dos Aston Martin se baterem com os seus rivais, tendo Manuel Gião, com o seu companheiro, terminado num bom quinto lugar da geral, quarto da GT4 Pro.

Na segunda corrida do fim-de-semana, com uma correção no BoP em alguns carros, as máquinas britânicas ficaram ligeiramente mais competitivos e isso foi suficiente para que o Campeão de 2022 se colocasse na luta pela vitória.

No final, um Safety-Car no momento errado impediu que o duo do Aston Martin #2 vencesse à geral, mas assegurou confortavelmente o triunfo na GT4 Pro, com um terceiro lugar na geral.

“Uma vez mais, tivemos um BoP muito desfavorável e isso prejudicou-nos bastante, uma vez que tínhamos uma velocidade de ponta muito baixa, não nos permitindo lutar com alguns carros da grelha de partida. A RACAR Motorsport – AMR Partner Team fez tudo o que estava ao seu alcance para termos um Aston Martin competitivo e fizemos o máximo com o que tínhamos. Na segunda corrida, já com uma correção no BoP, mostrámos o que podemos fazer, mesmo continuando a ser muito penalizados, e vencemos”, apontou Manuel Gião.

Com os resultados da ronda do Autódromo do Estoril, o português e o seu colega de equipa estão agora no segundo posto do campeonato de pilotos e olham para o futuro com confiança. “Apesar de todas as contrariedades, somámos muitos pontos e estamos agora na vice-liderança da competição. Mostrámos que, com igualdade de armas, estamos em pista para vencer e para lutar pelos títulos e saímos do Estoril ainda mais motivados para darmos o nosso melhor e explorar todas as oportunidades para garantirmos o cetro no final do ano”, concluiu o piloto da RACAR Motorsport – AMR Partner Team.

A próxima etapa do Iberian Supercars disputa-se em Valência nos dias 28 e 29 de setembro, ao passo que o Campeonato de Portugal de Velocidade regressa no Autódromo Internacional do Algarve a 26 e 27 de outubro.