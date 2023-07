CPV, Manuel Gião: “Queremos estar na luta pelos lugares do pódio e vamos trabalhar para isso” | AutoSport

O Campeão de Portugal de Velocidade em título, Manuel Gião não tem tido a sorte do seu lado, tendo evidenciado um ritmo muito forte, comprovada pela a pole-position conquistada para a primeira corrida de Jarama e a melhor volta – mas algumas contrariedades impediram-no de assegurar os resultados que pretendia nas duas primeiras rondas do Campeonato de Portugal de Velocidade. Em Vila Real, Gião volta a formar dupla com Carlos Vieira ao volante do Mercedes-AMG GT4 da RACAR e espera poder ter um fim de semana isento de problemas que lhe permita assegurar melhores resultados.

“Temos tido algumas contrariedades ao longo da temporada que nos impediram de marcar resultados de relevo. Temos o potencial e queremos concretizá-lo em pista para começar verdadeiramente a nossa temporada. A RACAR tem sido incansável na forma como tem resolvido os problemas que temos sentido e merece bons resultados em Vila Real”, sublinhou o piloto. “Este circuito é muito exigente para os pilotos e para as máquinas, dado que para além de não admitir erros, vamos também estar debaixo de um extremo calor que vai puxar pelos carros e por nós. Vamos entrar em pista com o intuito de encontrarmos um bom ritmo e uma boa afinação para todo o evento. Queremos estar na luta pelos lugares do pódio e vamos trabalhar para isso”, concluiu Manuel Gião.

O programa oficial da 52ª edição do Circuito de Vila Real tem o seu início na sexta-feira, com os treinos-livres, realizando-se no sábado as qualificações e a primeira corrida (15h40). A segunda prova será disputada no domingo (16h10). Ambas as corridas podem ser seguidas nas redes sociais.