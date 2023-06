CPV, Manuel Gião: “Foi um fim-de-semana desapontante” | AutoSport

Manuel Gião enfrentou um fim de semana desafiante no Circuito de Jarama, palco da segunda rodada do Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade. No entanto, ele demonstrou competitividade.

O fim de semana começou bem, com a conquista da pole position, enquanto o seu colega de equipa, Carlos Vieira, garantiu a sexta posição geral. Isso deixou a dupla da Racar Motorsport confiante para as corridas de domingo. No entanto, o dia das provas acabou por se complicar para a equipa do Mercedes-AMG GT4 número dezoito.

Na primeira corrida, quando Manuel Gião se preparava para sair das boxes e ocupar o seu lugar na pole position, o carro alemão recusou-se a funcionar devido a um problema na bomba de combustível. Quando a Racar Motorsport conseguiu colocar o Mercedes-AMG em funcionamento e o piloto de Vila de Rei entrou na pista, já haviam sido completadas onze voltas. Mesmo assim, Manuel Gião levou o carro de Estugarda até a linha de chegada, marcando a volta mais rápida da corrida.

Na segunda corrida, foi a vez de Carlos Vieira assumir o volante na primeira metade da corrida, conseguindo chegar em quinto lugar, próximo ao quarto colocado., poupando o carro para que seu colega de equipa pudesse atacar na segunda metade da prova. Quando Manuel Gião assumiu o Mercedes-AMG GT4, rapidamente impôs um ritmo forte, conseguindo subir para a quarta posição e perseguir o terceiro colocado. No entanto, o mau funcionamento do alternador causando falhas no motor e na direção assistida. Mesmo assim, o piloto de Vila de Rei não desistiu, continuando a perseguir o terceiro colocado. No entanto, a duas voltas da bandeira de xadrez, quando se preparava para ultrapassar um retardatário, houve um choque entre os dois carros.

Apesar dos danos significativos, Manuel Gião permaneceu na pista, embora num ritmo mais lento, cruzando a linha de meta com o carro desligado devido aos problemas no alternador. Terminou em décimo lugar na classificação geral e sexto na divisão GT4 Pro. Gião não escondeu a desilusão no final da segunda prova:

“Foi um fim-de-semana desapontante. Preparámos muito bem o carro para Jarama, o que é demonstrado pela pole-position que conquistei e pela volta mais rápida na primeira corrida, mas tivemos algumas contrariedades técnicas inesperadas – problemas que nunca se tinham manifestado anteriormente. É frustrante, porque em circunstâncias normais estaríamos a lutar pelos lugares do pódio e pela vitória”, afirmou o piloto. “O objetivo para nós é vencer e ficou bem patente que temos ritmo para que isso aconteça, mas temos tido alguns infortúnios técnicos que nos tem impedido de demonstrar o nosso verdadeiro potencial. Vamos trabalhar para resolver estas contrariedades e continuar a desenvolver o nosso carro para que seja um dos mais competitivos do plantel, como ficou claro em Jarama”.