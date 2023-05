CPV, Manuel Gião: “Foco na revalidação do título” | AutoSport

Manuel Gião está de regresso ao Campeonato de Portugal de Velocidade, onde ganhou o título no ano passado. O piloto da Sertã foi uma das grandes forças da temporada de 2022, tendo vencido cinco corridas, o que no final da época se traduziu nos títulos de GT4 Pro do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars Endurance.

Para 2023, Manuel Gião tem uma equipa nova e um colega diferente, mas nem por isso deixa de ter objetivos ambiciosos, até porque terá as condições necessárias para ser competitivo em pista. “Depois do título do ano passado, o nosso foco passa pela sua revalidação. Tenho no Carlos (Vieira) um companheiro que é muito rápido e experiente, portanto, penso que teremos uma dupla de pilotos muito forte. Para além disso, a RACAR tem todas as condições para que o nosso Mercedes-AMG GT4 seja fiável e competitivo. Acredito que temos todos os ingredientes para lutarmos pelas vitórias desde o primeiro momento”, sublinhou o piloto da Sertã.



O Campeão em título sabe, porém, que terá uma dura tarefa pela frente, uma vez que este ano o plantel é numeroso e com elevado nível competitivo, prometendo intensas lutas em pista já no primeiro evento, que se disputa no próximo fim-de-semana no Autódromo Internacional do Algarve. “Os nossos objetivos são claros, lutar pelos títulos, mas sabemos que vamos ter uma oposição muito forte, com concorrentes carros em pista e pilotos muito competitivos. Vamos trabalhar desde a sessão de treinos-livres para termos um carro competitivo e podermos estar nas batalhas pelas vitórias logo em Portimão. Estou muito entusiasmado com este início de temporada e desejoso de entrar em pista”, concluiu Manuel Gião.



O programa da primeira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade inicia-se na próxima sexta-feira com os treinos-livres (14h00), realizando-se a qualificação no sábado, às 11h05. As corridas serão realizadas no domingo, a primeira às 11h00 e a segunda às 16h50, podendo ambas ser seguidas em direto nas redes sociais das competições e na A Bola TV, em horário a definir.