CPV: Manuel Castro e Gonçalo Manahu confirmam presença

Com um passado ligado aos troféus monomarca e aos GT, Manuel Castro e Gonçalo Manahu vão disputar o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, aos comandos de um Porsche 997 GT3 Cup.

Gonçalo Manahu nasceu no Porto há 53 anos e participou em mais de 60 provas ao longo da sua carreira, tendo passado pelos troféus monomarca, e estabilizado ao volante de carros da categoria GT, mantendo-se a competir em Portugal.

Manuel Castro nasceu no Porto há 56 anos e começou a sua carreira no karting. Passou por várias disciplinas, tendo ganho o Troféu PRM 2003 e foi quarto classificado na Radical Series em 2006 e 2007. Tem-se mantido, tal como o seu amigo e companheiro de equipa, Gonçalo Manahu, a competir com carros GT, a sua grande paixão. Será esta dupla de pilotos nortenhos que estará ao volante do Porsche 997 GT3 Cup com assistência da formação

Fabela Sport.

Gonçalo Manahu – “Competir em Portugal é o meu objetivo, do Manuel (Castro) e dos nossos patrocinadores, pelo que o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV afigurou-se rapidamente como a melhor opção. Além disso, está evidente que a competição está muito bem organizada e existe um claro esforço da organização para divulgar as provas e os patrocinadores. Por tudo isto, a escolha não foi complicada. Temos objetivos, claro que sim, mas estes passam por fazer o melhor possível e, quem sabe, ter uma janela de oportunidade para o título. Veremos. Mas, para já, estamos todos muito felizes com a nossa escolha e ansiosos que comece a competição.”