CPV: Lema Racing inscreve finlandês com Mercedes AMG GT4 | AutoSport

A eslovena Lema Racing confirmou a sua participação no Campeonato de Portugal de Velocidade/Iberian Supercars by Hankook com um Mercedes AMG GT4, nomeando o finlandês Elias Niskanen como primeiro piloto e nos próximos dias será dado a conhecer o nome do seu parceiro. A menos de uma semana para o início da época, no circuito madrileno de Jarama (14 e 15), sucedem-se as novidades.

Niskanen, vencedor da categoria bronze em 2020 da Lamborghini Super Trofeo Europe Series, prepara-se para viver a primeira experiência ao volante de um GT4.

“Estive ano e meio sem guiar um GT e agora que a pandemia parece ter dado uma trégua, estou ansioso e motivado para voltar às corridas. Nas minhas épocas anteriores, e depois de me ter iniciado no karting, competi na Fórmula Renault e no Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo, um carro com uma potência de 620 cv. Agora vou guiar o Mercedes AMG que representa um novo desafio. Estou muito entusiasmo…”, disse o jovem piloto finlandês, de 20 anos.

O team manager da Lema Racing, Jaka Marinsek, também se revela animado com este novo repto para a equipa, referindo:

“Estamos desejosos que o campeonato comece. Este ano estamos a competir também no TCR Europe e em Itália e esta série Supercars é um excelente complemento para o nosso programa. Estou convencido que com o Elias e o outro piloto que vai ser anunciado em breve poderemos ser competitivos desde o início e discutir os primeiros lugares do pódio com o Mercedes AMG”.