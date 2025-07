Vila Real/Super Legends: novo triunfo de Francisco Gonçalves (Lotus Elise 111)

Francisco Gonçalves (Lotus Elise 111) venceu a segunda corrida dos Super Legends, batendo Vasco Barros (BMW E30 M3) por 2.359s com Luis Mendes (Honda Civic Type R Ep3) no lugar mais baixo do pódio à geral.

Nas categorias, o homem do Lotus, venceu a categoria Super Extra na frente de Vasco Barros, nos Super Turismo foi Rómulo Mineiro (Honda Civic Type R Ep3) num corrida super equilibrada com Eduardo Machado (Honda Civic Type R Ep3) que ficaram separados por 0.471s.

Olhando para o que foi o filme da corrida, Francisco Gonçalves depressa deixou todo o pelotão todo para trás, com Luis Delgado, Luís Mendes e Mico Mineiro a lutarem entre si.

Vasco Barros recuperava terreno e tentava subir ao top 10 da classificação geral.

Com um ritmo muito diferente dos adversários de outras categorias, Barros era já 4º atrás dos três Honda.

Mico Mineiro perdeu o contacto com Luís Delgado e Luís Mendes, com Barros a deixa-lo para trás.

Quando Barros ultrapassou Delgado e Mendes, subiu a segundo da geral e numa luta cada vez mais intensa entre os dois pilotos dos Honda.

Pouco depois, Luis Delgado bateu na chicane da Araucária e Mendes, logo atrás, tocou no carro do adversário, saindo com danos no seu carro, enquanto Delgado acabou por desistir pois o toque foi forte na dianteira esquerda do seu Honda. A corrida entrou em Safety Car, sendo mais tarde interrompida com bandeira vermelha.

Filme da corrida

A segunda corrida do fim de semana do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends foi a única prova desta manhã interrompida e que terminou mais cedo do que o previsto, devido a um incidente. No entanto, em nada retira o mérito à vitória de Francisco Gonçalves (Lotus Elise).

Francisco Gonçalves deixou todo o pelotão para trás após o arranque nas ruas de Vila Real, com Luis Delgado, Luís Mendes e Mico Mineiro, aos comandos de três Honda Type R, a lutarem entre si, aproveitando o espaço vazio no segundo posto da grelha, após o azar sentido por Miguel Mota (Honda S200) ainda antes da corrida.

Vasco Barros (BMW M3 E30) recuperava terreno e tentava subir ao top 10 da classificação geral, depois de sair da última posição da grelha. Com um ritmo muito diferente dos adversários de outras categorias, Barros era já 4º classificado atrás dos três Honda.

Com o passar do tempo da última corrida do CPV Super Legends, Mico Mineiro perdeu o contacto com Luís Delgado e Luís Mendes, com Barros a deixa-lo também para trás, uma vez que tentava entrar na perseguição pela vitória na categoria Super Extra. Quando Barros ultrapassou Delgado e Mendes, subiu a segundo da geral e numa luta cada vez mais intensa entre os dois pilotos dos Honda.

Após algumas voltas de imensa pressão e dura luta entre os dois pilotos que discutiam a categoria Super Trophy, Delgado bateu na chicane da Araucária e Mendes tocou no carro do adversário, saindo com danos no carro, enquanto o primeiro acabou por desistir. Foi necessária a entrada do Safety Car devido à saída de posição das barreiras na zona do

embate, sendo mais tarde interrompida com bandeira vermelha e encurtada para o programa do 54.º Circuito Internacional de Vila Real prosseguir.