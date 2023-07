Vila Real, João Sousa: “A festa está garantida com a quantidade e qualidade de pilotos” (áudio) | AutoSport

João Sousa já mostrou ser multifacetado e desde a velocidade, passando pelos ralis e pelo ralicross, o piloto de Vila Real tem estado envolvido nas mais diversas competições, quer como piloto, quer como responsável da sua estrutura. Neste fim de semana, vai passar a “batuta” a Manuel Pedro Fernandes e fazer dupla com Hugo Mestre, num carro com uma decoração especial. Sousa tem a convicção que apesar do cancelamento da prova de endurance, que ia fazer com Manuel Pedro Fernandes e Hugo Mestre, o espetáculo está garantido para este fim de semana.