Vila Real, CPV Legends: O mais rápido na qualificação foi Luís Barros | AutoSport

Luís Barros, aos comandos do sempre espetacular Ford Sierra RS500, foi o piloto mais rápido na sessão de treinos cronometrados da ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends no Circuito Internacional de Vila Real,que sofreu uma interrupção por bandeira vermelha ainda nos primeiros instantes.

O piloto da Lob Motorsport, que compete na classe L90, foi acompanhado por Paulo Sousa (BMW E36 M3), o mais rápido entre os concorrentes da L99 e por José Meireles (Toyota Carina E).

Entre os pilotos da L99 / Taça Legends 2000 foi Hernâni Conceição (Alfa Romeo 156 2.0 TS) o piloto com o tempo mais rápido, enquanto Gonçalo Novo (Peugeot 106) fez o mesmo em L99 / Taça Legends 1600. Micael Baptista (Peugeot 205 GTI) teve comportamento semelhante na L90 / Taça Legends 2000, assim como Marco Basílio em Honda Civic L90 / Taça Legends 1600. Em Trophy / Taça Legends 2000, foi Rui Meireles aos comandos do Toyota Carina E que foi o mais rápido.

