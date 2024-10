SuperLegends: Francisco Gonçalves venceu com susto no final da corrida

Depois de um fim de semana para esquecer no Autódromo do Estoril, Francisco Gonçalves regressou às vitórias nos SuperLegends na primeira corrida de Portimão. Já Bernardo Sá Nogueira fez o possível e terminou no segundo lugar, ganhando confortavelmente a categoria SuperTrophy e encaminhando a conquista do título.

A penúltima jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade SuperLegends correu-se hoje no Autódromo Internacional do Algarve, sem surpresas em termos de vencedores. Francisco Gonçalves impôs, naturalmente, o seu Lotus Elise ao Alfa Romeo 147 Cup de Bernardo Sá Nogueira. Mais atrás, grandes lutas entre os concorrentes à Type R Legacy Cup com alguns toques à mistura.

A sessão de qualificação acabou por traçar o cenário para aquilo que foi a primeira corrida dos SuperLegends no Autódromo Internacional do Algarve. Francisco Gonçalves (Lotus Elise) reclamou, facilmente, a “pole position” ao passo que Bernardo Sá Nogueira (Alfa Romeo 147 Cup) ficou com a segunda posição, fechando a primeira fila da grelha. As filas seguintes da grelha foram ocupadas por Telmo Nunes (Renault Clio RS), António Duarte (Renault Clio Cup), Sérgio Monteiro (Honda CivicType R) e Luís Delgado (Honda CivicType R).

Como referimos, a corrida foi uma cópia a papel químico do que sucedeu na qualificação. Depois de um fim de semana para esquecer, Francisco Gonçalves colocou o Lotus Elise na primeira posição onde se manteve ao longo das 12 voltas ao traçado do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) que foram realizadas durante os 25 minutos de prova. Igualmente sem ameaça, Bernardo Sá Nogueira e o seu Alfa Romeo 147 Cup ficaram no segundo lugar, primeiro da categoria SuperTrophy. Porém, nos últimos momentos da corrida, o piloto do Alfa Romeo aproveitou bem as dobragens a pilotos mais lentos para provocar valente susto a Francisco Gonçalves. A diferença entre os dois ficou em 0,726 segundos. Foi por um triz que Gonçalves não voltava a perder uma corrida em 2024.

Mais atrás, a emoção ficou por conta dos pilotos da Type R Legacy Cup e pelo duelo entre Luís Delgado e António Duarte. Esta última luta acabou favorável a António Duarte, o que lhe permitiu ficar no Top 5, atrás de Telmo Duarte (Renault Clio RS) e de Sérgio Monteiro (Honda CivicType R). Quanto à luta dos Honda Type R, várias voltas passaram com a indecisão sobre a classificação de Hélder Teixeira, Hugo Oliveira, Joel Reis, Miguel Porto e Fábio Mota. Este último veio das profundezas da grelha de partida para tentar chegar á vitória na Type R Legacy Cup. Não conseguiu, até porque Luís Delgado esteve imparável e Nuno Dias não se deixou impressionar pelo andamento de Fábio Mota, que também não conseguiu passar por Joel Reis.

Já Hugo Oliveira passou a corrida a tentar apanhar os da frente, mas tendo de se defender de ataques que vieram de Hélder Teixeira, por exemplo. O piloto do Type R cinzento acabou por falhar a travagem na curva 5 (final da reta interior) e embater com alguma violência no carro de Teixeira. Hugo Oliveira ficou com danos visíveis no carro e abandonou nas boxes. Teixeira chegou ao final, mas apenas na 12º posição entre os Honda da Type R Legacy Cup.

Francisco Gonçalves ganhou, naturalmente, a categoria Super Extra, na frente do Mini Cooper S de Arlindo Beça, do Mercedes SLK de Alex Pereira, do BMW 320i de Kiko Vieira e do Volvo 850 de Vítor Costa, tendo o VW Golf GTI de Vicente Serrão abandonado volvidas cinco voltas.

Bernardo Sá Nogueira deu um passo em direção ao título da categoria SuperTrophy ao ganhar mais uma vez. Na segunda posição ficou o Renault Clio de Telmo Nunes, fechando o pódio da categoria o Renault Clio Cup de António Duarte. Seguiram-se Luís Delgado, Nuno Dias, Joel Reis, Fábio Mota, Bruno Lima, Miguel Porto, Eduardo Machado, António Correia, Davy Caroopen, Bruno Salgado, Hélder Teixeira, João Ventura e Hugo Oliveira, todos em Honda Type R. Sérgio Monteiro venceu nos Super Turismo, na frente de Nuno Figueiredo, ambos em Honda CivicType R.

Amanhã, o Campeonato de Portugal de Velocidade SuperLegends cumprirá a derradeira corrida de 2024 a partir das 16.55, com transmissão nas redes sociais da ANPAC.