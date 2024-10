Steve Soper vence primeiro ‘round’ dos Legends

Steve Soper venceu a primeira corrida da derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends disputada hoje no Autódromo Internacional do Algarve

O Campeonato de Portugal de Velocidade Legends cumpriu a sua primeira corrida integrada no Algarve Classic Festival disputado no Autódromo Internacional do Algarve, com condições complicadas devido ao piso húmido em algumas zonas da “Montanha Russa” algarvia.

Steve Soper é um veterano piloto britânico com 71 anos com passagens pelo BTCC e pelas corridas de GT tendo ganho as 24 Horas de Nurburgring e 24 Horas de Spa, tendo uma longa relação com a BMW Motorsport. Uma vez mais, Francisco Freitas convidou o veterano inglês para lhe fazer companhia no BMW M3 E30 e na sessão de qualificação, Steve Soper fez a “pole position” na frente de Paulo Sousa (BMW M3 E30).

Sérgio Pinto surpreendeu ao colocar o seu Subaru Impreza na segunda fila da grelha, seguido do Ford Sierra RS500 de Luís Barros e do BMW M3 E30 de José Meireles. O Top 10 da qualificação ficou fechado com Paulo Lima (BMW M3 E30), João Novo (Ford Sierra RS500), Gonçalo Novo (Peugeot 106 GT), uma vez mais a surpreender pilotos com carros mais potentes, Pedro Oliveira (BMW 635 CSI) e Jean-Philippe Imperato (BWM M3 E30).

No arranque todos os pilotos passaram pela primeira curva sem problemas e, rapidamente, Paulo Sousa e Steve Soper destacaram-se do pelotão envolvendo-se numa luta á distância. O piloto português foi liderando até que o seu BMW começou a ter dificuldades com o comportamento e com os pneus. O britânico do BMW M3 começou a forçar o andamento, mostrou-se algumas vezes a Paulo Sousa. Este defendeu-se de forma excelente até que os pneus não permitiram impedir a ultrapassagem de Steve Soper. A partir dai, foi uma caminhada solitária até à bandeira de xadrez, voltando o piloto britânico a ganhar em Portugal.

Como referimos, a emoção da corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends recrudesceu quando Paulo Sousa caiu para segundo e começou a ser pressionado por Luís Barros e… Gonçalo Novo. O piloto do Ford Sierra RS 500 ainda teve de se suar as estopinhas para passar pelo BMW M3 E36 de Sousa, mas fez valer a maior potência do Ford para bater o BMW.

A surpresa foi, mesmo, a prova de Gonçalo Novo. O pequeno Peugeot 106 voou pelo traçado do Autódromo Internacional do Algarve e o mais jovem da família Novo incomodou Luís Barros, mas, sobretudo, passou por Paulo Sousa de uma forma absolutamente épica. Uma travagem completamente para lá dos limites e um controlo de carro soberbo deixaram Gonçalo Novo no terceiro lugar à geral e, naturalmente, vencedor entre os L99 1600. Uma corrida que valeu no final pela demonstração do jovem piloto.

Nas diversas classes, vitória, claro, de Steve Soper nos L90 seguido de Luís Barros, João Novo e José Meireles. Dizer que estes dois pilotos se envolveram numa forte luta pelo quinto lugar, com vantagem para Novo que, empurrando Meireles para fora do Top 5, permitiu a ascensão à liderança do campeonato de Paulo Sousa. Porém, com a majoração de 1.5 sobe os pontos obtidos nas duas corridas, nada está decidido. A fechar esta categoria dos L90, ficaram Pedro Oliveira (BMW 635 CSI), Jean-Philippe Imperato (BMW M3 E30), Miguel Garcia (BMW 635 CSI) e Paulo Lima (BMW M3 E30).

João Miguel Ribeiro (VW Golf GTI) venceu os L90/Taça Legends 1000, enquanto nos L99 levou a melhor, apesar dos problemas, o BMW M3 E36 de Paulo Sousa. No segundo lugar ficou o BMW 325i de Diogo Cavaco seguido do Subaru Impreza de Sérgio Pinto que fez apenas três voltas. Nos L99/Taça Legends 1600, Gonçalo Novo foi um distante vencedor, ficando em segundo lugar Ricardo Diniz, impotente no seu Honda Civic para incomodar o líder da classe como o fez, por exemplo, no Autódromo do Estoril. O pódio foi fechado com o Citroen Saxo Cup de Luís Macedo, seguido de Miguel matias (Citroen Saxo Cup) e Paulo Ascensão (Honda Civic).

Tiago Ribeiro levou o seu Honda Integra Type R até à vitória nos L99/Taça Legends 2000, seguido de Paulo Ferraz (Renault Clio). O Peugeot 306 de Pedro Lisboa e o Alfa Romeo 156 de Hernâni Conceição não fizeram a corrida. Finalmente, nos LTrophy/Taça Legends 2000, Pedro Bartolomeu levou o seu Renault Spider à vitória na frente do Renault Mégane de Hugo Ferreira e do BMW 320iS de Luís Império.

Amanhã, o Campeonato de Portugal de Velocidade Legends cumprirá a derradeira corrida de 2024 a partir das 08.10 da manhã de domingo dia 27 de outubro, com transmissão nas redes sociais da ANPAC.