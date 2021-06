Luís Barros vence primeira do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends | AutoSport

Vasco Barros fez a “pole position” para a primeira corrida dos Legends no Autódromo do Estoril, mas não arrancou para a prova

Luís Barros (Ford Sierra Cosworth) encetou uma impressionante recuperação desde o último lugar da grelha de partida, mas um pneu rebentado levou-o ao abandono. O despiste de Luís Barros forçou uma bandeira vermelha que acabou por lhe entregar a vitória na corrida

A primeira corrida dos Legends, disputada hoje no Autódromo do Estoril, englobada no Estoril SuperRacing Weekend, conheceu forte animação e muito drama. Vasco Barros (Mercedes 190 2.5 16) rubricou a “pole position”, mas problemas mecânicos nem o deixaram entrar em pista. Com dificuldades no caprichoso Ford Sierra RS 500 durante a qualificação, Luís Barros não registou um tempo e saiu da última posição da grelha de partida.

Assim que os semáforos vermelhos se apagaram, o piloto do Ford Sierra começou a trepar na classificação, sendo interrompido por um “Safety Car” necessário para retirar o Honda Civic de Vincent Lebdan de uma posição perigosa.

A corrida recomeçou após três voltas e Luís Barros deu expressão à superioridade do Ford Sierra RS500 reclamando a primeira posição, passando por Manuel Fernandes (BMW 320d). Mas o drama ainda não tinha acabado e a poucos minutos do fim da corrida, um pneu traseiro do Sierra explodiu e fez sair a bandeira vermelha.

A prova foi dada como terminada e, como sempre sucede, a classificação final da corrida reporta à volta anterior á bandeira vermelha. Contas feitas, apesar do incidente, Luís Barros venceu a corrida.

Contas feitas, Luís Barros ganhou a L90 e Sérgio Pinto (Honda Civic) venceu a L90-1600, Paulo Vieira (BMW M3) foi o melhor dos L99 e Artur Monteiro (Citroen Saxo) liderou nos L99-1600. Tiago Ribeiro levou o seu Honda Integra Type R à vitória nos L99-2000.

Amanhã, às 14 horas, realizar-se-á a segunda corrida do CPVLegends.