Incidente em Vila Real: duas versões para um incidente na pista…

Um incidente na segunda corrida da etapa de Vila Real do Campeonato de Portugal de Velocidade & Legends 1300 gerou controvérsia, com o piloto Paulo Morais (TM Renovation) e a equipa Art of Speed, que representa Frederico Formiga, apresentando visões opostas sobre o ocorrido.

De acordo com a versão de Paulo Morais (TM Renovation), o piloto do Peugeot 106 relata que após um bom arranque, o seu carro sofreu danos que o forçaram a abandonar e atribui a causa a um “toque propositado” por parte do Honda Jazz de Frederico Formiga. Morais lamenta a “falta de desportivismo” de Formiga, afirmando que o incidente o impediu de continuar uma corrida em que sentia que tinha um “excelente andamento”. Na sua perspetiva, o toque foi intencional e resultou na sua desistência.

A equipa Art of Speed defende que as acusações de Paulo Morais são “afastadas da realidade” e “manifestamente infundadas”. Eles esclarecem que o incidente ocorreu na volta de formação, ainda antes do início oficial da corrida (com o semáforo ainda vermelho), na “Rotunda da M. Coutinho”.

A Art of Speed afirma que Frederico Formiga foi “abalroado” por um adversário (implícito que foi Paulo Morais), que tentou realizar uma manobra de ultrapassagem com o semáforo ainda vermelho, o que constitui uma clara infração dos regulamentos da FPAK e FIA e compromete a segurança.

A equipa refuta a ideia de que os dois pilotos estivessem em “luta direta”, citando que os dados de tempo e classificação das sessões anteriores demonstram uma “diferença de ritmo de várias dezenas de segundos por volta”, indicando que tinham “andamentos e objetivos de corrida completamente distintos”.

A Art of Speed salienta que os seus pilotos primam pelo respeito, ética e desportivismo, e que as acusações de Paulo Morais distorcem “situações normais de corrida”. Devido à forma como o piloto adversário se referiu a Frederico Formiga, a equipa irá apresentar uma queixa formal ao Órgão Disciplinar da FPAK para que os factos sejam avaliados e um processo disciplinar seja instaurado.