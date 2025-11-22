Hugo Ferreira foi o mais rápido na qualificação do CPV Legends
Os treinos cronometrados do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends realizaram-se hoje no Autódromo do Estoril e trouxeram uma reviravolta na classificação final devido a penalizações.
Com as alterações à tabela, Hugo Ferreira foi o mais rápido em pista, garantindo a Pole Position, num dia que viu o seu Renault Spider (Legends Trophy) a impor o ritmo.
Após a aplicação de penalizações a alguns dos mais rápidos, Hugo Ferreira ficou com o registo da melhor volta da sessão com 1:54.720s. O piloto da categoria Legends Trophy e Taça 2000 partilha a primeira linha da grelha de partida com Pedro Bartolomeu, também num Renault Spider, da mesma categoria, que ficou a 0.788 segundos do líder (1:55.508s), estabelecendo um duelo “Spider” no topo da tabela.
A tabela final revela uma forte competitividade nas diversas classes que compõem o Campeonato de Portugal de Velocidade Legends. Entre os concorrentes dos L99 (e Taça 2000) foi Tiago Ribeiro (Honda Integra Type R) foi o mais rápido, alcançando o 3.º lugar geral com 1:56.360s.
Na Taça 1600 (LL99), Fábio Mota (Citroën Saxo Cup) dominou, ficando na 4.ª posição geral com o tempo de 1:56.500, apenas 0.140 segundos atrás de Tiago Ribeiro. Entre os L99, foi Sérgio Pinto (Subaru Impreza GC8) o melhor classificado, com o 7.º tempo geral (2:00.663s).
Manuel Zenha (VW Golf GTI) liderou entre os L90 da Taça 200, registando 2:06.622s e assegurando o 9.º lugar geral. A sessão cronometrada estabeleceu a base para um fim de semana de alta velocidade no Estoril, com as corridas marcadas para as 12h e 16.15h.
