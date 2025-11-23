Francisco Gonçalves venceu a primeira corrida do CPV Super Legends

Deixando todo o pelotão para trás ainda nas primeiras voltas, Francisco Gonçalves (Lotus Elise) foi o vencedor da corrida 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends. As maiores lutas deram-se atrás do vencedor à geral.

No início da corrida, Francisco Gonçalves manteve o seu Lotus Elise na frente do pelotão, deixando as lutas por posições atrás de si. Sérgio Monteiro e Eduardo Machado, ambos em Honda Civic Type R, preenchiam as posições de pódio na classificação geral, lutando pela primeira posição da classe Super Turismo.

Ainda na volta de abertura, Luís Mendes (Honda Civic Type R), da classe Super Trophy, ficou com o seu carro “atascado” na gravilha do Autódromo do Estoril, obrigando à entrada do Safety Car para os comissários poderem retirar daquele local o Honda. Nesta classe, era Eleutério Duarte (Renault Clio RS) quem liderava.

Aquando da saída do Safety Car, Estevão Oliveira (Honda Type R) tentou ultrapassar António Duarte (Renault Clio RS) pelo segundo lugar entre os concorrentes do Super Trophy, mas o piloto do carro francês recuperou a posição pouco depois. Mais à frente, António Duarte pressionou Eduardo Machado, apesar de em classes diferentes, mas o seu esforço foi em vão.

Duarte perdeu algum terreno com essa tentativa, colocando-se sob pressão dos perseguidores da mesma categoria. Ficavam António Duarte, Eleutério Duarte e Estevão Oliveira em menos de um segundo de diferença, os três pilotos na luta pelo triunfo na categoria Super Trophy.

À entrada da volta 4, esta luta ficou reduzida a dois, com Eleutério Duarte e António Duarte a conseguirem alcançar Eduardo Machado, da classe Super Turismo, chegando a ultrapassá-lo na curva 1 do Estoril. Os dois pilotos dos Renault mantiveram-se em luta, deixando para trás o Honda Type R de Eduardo Machado, que ficou pressionado por Estevão Oliveira, também da SuperTrophy.

Quando faltavam pouco mais de nove minutos para o final da corrida, Dylan Lima (Renault Clio RS) ficou parado após a curva 1, após um toque com um adversário, levando à amostragem de bandeiras amarelas naquela zona do circuito. Sem necessitar a entrada do Safety Car, as lutas pelas posições entre todo o pelotão continuaram. Os únicos sem pressão eram os líderes do pelotão, Francisco Gonçalves e Sérgio Monteiro.

O primeiro classificado também liderava a categoria Super Extra, com Hugo Lisboa (BMW Compact) e Pedro Oliveira (Volkswagen Golf V GTi) na luta entre si pelo segundo lugar nesta classe. Nas restantes, Sérgio Monteiro era o primeiro classificado entre os Super Turismo, Eleutério Duarte na SuperTrophy.

Até ao final da primeira corrida do CPV Super Legends, estas posições não se alteraram, sendo estes os vencedores e, assim, o pódio da classificação geral foi preenchido com três pilotos de categorias diferentes.

Em Super Extra, Gonçalves teve a companhia de Hugo Lisboa e Pedro Oliveira no pódio da classe, enquanto Sérgio Monteiro foi seguido de Eduardo Machado (que foi quinto classificado da geral) na categoria Super Turismo.

A classe mais disputada foi a Super Trophy, com Eleutério Duarte a aguentar António Duarte atrás de si, enquanto Estevão Oliveira perdeu o contacto com estes dois pilotos e a terminar no terceiro posto.

