Estoril: Francisco Gonçalves liderou qualificação do CPV Super Legends

O treino cronometrado do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends decorreu hoje, fruto da alteração no programa do Cascais Racing Weekend 2025, no Autódromo do Estoril, com a velocidade e a agilidade do Lotus Elise de Francisco Gonçalves a ditar o ritmo em pista. O piloto estabeleceu a volta mais rápida da sessão, garantindo a Pole Position.

Francisco Gonçalves, da classe Super Extra, foi o mais rápido de todo o pelotão, cravando o tempo de 1:48.826s. A sua performance foi notável, registando a volta mais rápida e os melhores setores, mostrando o potencial do seu Lotus Elise. O domínio do Lotus foi evidente, mas o piloto não descansou.

A segunda posição foi assegurada por Abel Marques, num Honda Civic Type R da classe Super Turismo, com o tempo de 1:52.431s, seguido por Eleutério Duarte (Super Trophy), em Renault Clio RS, que ficou em terceiro lugar com 1:55.112s.

A categoria Super Trophy apresentou uma competitividade acesa, ocupando várias posições no topo da classificação geral. Eleutério Duarte (Renault Clio RS), além do 3.º lugar geral, viu a sua luta replicada de perto por Eduardo Machado (Honda Type R), que ficou na 4.ª posição (1:55.208s). António Duarte (Renault Clio RS Cup) registou o 5.º melhor tempo, com 1:55.236s, garantindo que a diferença entre os primeiros desta classe é mínima.

Com o final do treino cronometrado, a grelha de partida para a primeira corrida está definida. As provas estão agendadas para as 12.45h e 17 horas.

Resultados Online – CLIQUE AQUI:

http://circuitoestoril.alkamelsystems.com/