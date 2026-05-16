CPVSL, Portimão: Luta intensa pelo primeiro posto durou até ao fim

A primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade SuperLegends no Autódromo Internacional do Algarve foi palco de intensas disputas ao longo de todo o pelotão, com especial destaque para a luta pelo segundo posto da geral, que se transformou na luta pelo primeiro lugar.

No arranque, Nuno Batista (Seat Leon Supercopa) descolou do pelotão sem dificuldades e seguiu na frente da corrida. Atrás, o Honda Civic Type R EP3 de Estevão Oliveira / André Ferreira entrou nas lutas da frente, com Paulo Santos (Honda Civic Type R EP3) e Eduardo Machado (Vauxhall Speedster VXR) a não ficarem indiferentes. O carro Oliveira / Ferreira de teve, no entanto, de ceder terreno na segunda volta numa luta que não era a sua.

A luta pelo segundo lugar da geral foi o grande destaque da corrida. Paulo Santos e Eduardo Machado trocaram a liderança várias vezes numa batalha sem tréguas, com Machado a passar Santos e este a devolver a manobra pouco depois, numa disputa que se prolongou por várias voltas. Entretanto, Batista entrou nas boxes, no que terá sido um problema técnico a impedir o que se afigurava como um triunfo fácil.

A poucos minutos do fim, um Honda Civic Type R EP3 da dupla Guilherme Oliveira /Diogo Oliveira ficou imobilizado na curva 3 e motivou a entrada do Safety Car em pista, neutralizando a corrida. Ainda houve tempo para uma última volta de grande intensidade: Machado aproveitou a relançada para passar Santos e afastou-se o suficiente para garantir o primeiro lugar da geral.

Eduardo Machado cruzou a linha de chegada em primeiro e sagrou-se vencedor nos Super Extra. Paulo Santos terminou em segundo, com o Honda Civic Type R EP3 de Sérgio Monteiro / Abel Marques a fechar o pódio da geral. A dupla Estevão Oliveira e André Ferreira fez a festa nos Super Trophy e na Type R Legacy Cup, com as dupla Filipe Ferreira / Margarida Barbosa e Rodrigo Ferreira / Carlos Rodrigues (Honda Civic Type R EP3) a completarem o pódio dos Super Trophy. Nos Super Turismo, o triunfo sorriu a Nuno Santos.