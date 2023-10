CPVSL, Portimão: Hugo Branquinho fechou a época com triunfo | AutoSport

A derradeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends decorreu, hoje, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) debaixo de uma chuva copiosa que prejudicou a mecânica de alguns dos automóveis que preencheram a grelha de partida. Um desses casos foi Francisco Gonçlaves, Campeão de Portugal Super Legends e da categoria Super Extra.

O Lotus Elise não gostou da intempérie e deixou o piloto apeado, fechando, assim, a temporada com um abandono. Não era esta a forma como Francisco Gonçalves desejava terminar a temporada, certamente.

O azar de uns é a sorte de outros e Hugo Branquinho levou o seu Renault Clio à vitória à geral e na categoria SuperTrophy, aproveitando da melhor forma o piso muito molhado. O “Full Course Yellow” e o “Safety Car” que surgiram na hora da maior bátega de água, não prejudicaram a corrida do piloto do carro francês.

Devido à chuva, a corrida dos SuperLegends foi menos emotiva com os pilotos a defenderem-se de um despiste com consequências sempre nefastas no carro e no orçamento.

Nos Honda Civic da Honda Civic Cars&Vibes, Nuno Dias foi o melhor, seguido de Eduardo leitão e Raºul Delgado. Filipe Ferreira ficou no quinto lugar atrás de Joel Reis.

Contas feitas às categorias, como referimos, Hugo Branquinho venceu entre os Super Trophy, ao passo que João Luís fez a curta viagem de Albufeira até Portimão para casa o troféu de vencedor da categoria Super Extra. Marco Moura e Rui Silva venceram nos Super Turismo.

Francisco Gonçalves ganhou o Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends e a categoria Super Extra e Rui Silva ganhou a categoria Super Turismo.