CPVSL, Portimão: Francisco Gonçalves voltou a triunfar | AutoSport

Os pilotos do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends, cumpriram, ontem, a primeira corrida da derradeira jornada no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) este fim de semana, integrado no Algarve Classic Festival.

A sessão de treino livre e cronometrada foi disputada ontem, sexta-feira e Francisco Gonçalves levou o belíssimo Lotus Elise à “pole position” na frente do neerlandês Van der Heuvel ao volante de um BMW M3 E46. João Luís (Renault Spider) ficou com o terceiro lugar. Nas outras classes, Hugo Branquinho levou o seu Renault Clio ao primeiro lugar dos SuperTrophy, ao passo que Rui Silva e Marco Pinto Moura (Renault Clio RS) estabeleciam o melhor tempo entre os Super Turismo.

Apesar do “Safety Car” que surgiu a meio da corrida, Francisco Gonçalves não foi incomodado por ninguém, fazendo a volta mais rápida e liderando da luz à bandeira. Muito mais renhida foi a luta pela liderança do Troféu Honda Civic Cars&Vibes. Rául Delgado, Filipe Ferreira e Nuno Dias envolveram-se numa luta sem quartel que ofereceu um bom espetáculo. Os três acabaram nesta ordem, distantes de Eduardo Leitão, Joel Reis e Carlos Barbosa.

Francisco Gonçalves ganhou a categoria Super Extra – onde surgiu um BMW M3 E46 pilotado pelo neerlandês Van Der Heuvel, mas que não fez mais que duas voltas – seguido de João Vieira (BMW 320i E36) e do Renault Spider do algarvio José Luís, que terminou classificado, mas abandonou antes do final da prova.

Por seu lado, Raúl Delgado ganhou entre os SuperTrophy e nos Honda Civioc Cars&Vibes ao passo que o Honda Civic Type R de Luís Nóvoa foi o melhor entre os pilotos dos SuperTurismos, seguido de Rui Silva (Renault Clio RS2000).