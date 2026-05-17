CPVSL, Portimão: Corrida 2 atribulada fecha o fim de semana

A segunda e última corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends no Autódromo Internacional do Algarve foi palco de uma prova atribulada, com múltiplos incidentes a comprometerem o espetáculo, com um resultado inesperado face ao que se viu nas primeiras voltas.

Eduardo Machado (Vauxhall Speedster VXR), que largava da pole, manteve a liderança desde o arranque, com Paulo Santos (Honda Civic Type R EP3) na segunda posição. Rapidamente Abel Marques (Honda Civic Type R EP3) passou para a frente e concluiu o ataque ao líder, mas Machado não tardou a devolver a manobra. Na liderança dos Super Turismo e da Type R Legacy Cup seguia André Ferreira (Honda Civic Type R EP3).

Logo na segunda volta, o Safety Car foi chamado à pista após o Honda Civic Type R da dupla Miguel Abrantes / José Maia ficar preso na gravilha. À entrada para a neutralização, a ordem era Machado, Marques, Santos, Ferreira.

No recomeço, Machado defendeu-se de Marques, que conseguiu passar para a primeira posição, com Santos em terceiro e Nuno Batista (Seat Leon Supercopa) já em quarto, numa boa recuperação. A luta entre Machado e Marques mantinha-se intensa quando Batista passou por ambos com grande facilidade e assumiu a liderança.

Pouco depois, a frente da corrida sofreria uma revolução: um toque entre Abel Marques e Paulo Santos colocou ambos os Civic fora de prova, simplificando radicalmente a luta pela vitória. A ordem ficou estabelecida com Batista, Machado, Ferreira, Pedro Poças (Porsche 944), Duarte e o Civic Type R de Pedro e Jorge Silva. O nº 173 de Carlos Rodrigues foi também obrigado a abandonar com problemas no seu Civic.

A demorada remoção dos carros acidentados deixou apenas alguns segundos para o fim da prova, que se encerrou com uma volta lançada. Batista manteve a liderança, com Machado em segundo e Poças a ultrapassar Ferreira para o terceiro posto nos instantes finais.

Nuno Batista confirmou o primeiro lugar e venceu nos Super Extra, com Eduardo Machado e Pedro Poças a completar o pódio à geral e na categoria. André Ferreira venceu nos Super Trophy e na Type R Legacy Cup, num fim de semana perfeito para a dupla André Ferreira / Estevão Oliveira. Daniel Oliveira (Honda Civic Type R EP3) venceu nos Super Turismo, fechando em grande a última corrida do fim de semana.