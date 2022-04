CPVL+Atomic Cup, Estoril Racing Kickoff: Luís Barros vence à geral | AutoSport

A primeira corrida do ano no CPVL foi animada mas Luís Barros não deu hipóteses e foi o vencedor à geral da prova e na sua categoria (Super Trophy).

Luis Barros (Ford Sierra RS 500) depressa foi para a frente da corrida, que liderou com boa vantagem até ao primeiro Safety Car, que juntou novamente todo o pelotão.

Não demorou a que Barros dilatasse novamente a margem face a Manuel Fernandes (BMW 320d) com o Volvo 850 R de F. Matias e R. Macedo em terceiro, até que novo Safety Car, voltou a reunir todo o pelotão, depois de um despiste de um concorrente depois da parabólica interior.

No recomeço da corrida bastou uma volta para o piloto do Ford Escort Cosworth se destacar novamente, numa luta desigual, o que não sucedeu no meio do pelotão onde existiram vários interessantes duelos, por exemplo na nova Atomic Cup, dos Honda Civic Type R, com Eduardo Leitão e Felipe Barreto bem juntos com Hugo Oliveira e Sérgio Azevedo um pouco mais atrás. A corrida terminou pouco depois com as mesmas posições.