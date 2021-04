CPVL: Tiago Ribeiro e Manuel Fernandes destacaram-se na primeira corrida

Ainda com alguma água na pista, mas já sem a chuva a primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends decorreu sem grandes percalços, com os pilotos a terem que dominar as suas máquinas perante um ou outro lençol de água que ainda marcava alguns sectores do traçado.

Nestas condições, Tiago Ribeiro, ao volante de um Honda Integra Type R, conseguiu superar a concorrência terminando a primeira corrida realizada este domingo na frente dos demais Legends em pista, sendo também naturalmente o melhor entre os pilotos a correr com motores 2.0 litros.

Os Super Challenge andaram sempre na frente, como aliás seria de esperar, com Manuel Fernandes (BMW 320 d) a superar a restante concorrência, deixando atrás de si Paulo Sousa (BMW M3 E30) e Filipe Matias (Volvo).

Entre os demais Legends, Nuno Figueiredo (Volvo 850 T State) manteve-se na perseguição a Tiago Ribeiro terminando no segundo lugar final da corrida e quinto à geral, com Nuno Branquinho (Honda Civic) a terminar logo depois e a vencer deste modo na Classe 1600.

Nota ainda para o 10º lugar à geral garantido por João Luís, primeiro dos Trophy em pista, numa corrida que abriu as hostilidades nesta competição.