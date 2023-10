CPVL, Portimão: Paulo Sousa conquista vitória suada | AutoSport

Chegou ao fim a temporada 2023 do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends. Com uma corrida muito difícil disputada, hoje, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), Paulo Sousa reclamou a vitória e o título absoluto. O piloto do BMW M3 aproveitou um “Full Course Yellow” e, depois, um “Safety Car” para se aproximar de Gonçalo Novo e discutir a primeira posição.

Por seu lado, o piloto do Peugeot 106 GTI esteve na liderança dos Legends até à neutralização da corrida devido ao verdadeiro dilúvio que se abateu sobre o AIA. Quando a corrida recomeçou, Paulo Sousa usava a reta da meta para se superiorizar a Gonçalo Novo, mas o jovem piloto, com uma maestria espantosa, vendeu muito cara a derrota.

Acabou por ceder, mas defendeu-se de Steve Soper. O britânico, ao volante do BMW M3 de Luís Liberal, chegou a estar na frente de Paulo Sousa, mas, depois, cedeu e na parte final ainda ameaçou o Peugeot 106 GTI, mas sem sucesso, ficando com o lugar mais baixo do pódio.

A muita água que se abateu sobre o traçado algarvio foi criando problemas a alguns pilotos, alguns deles a deslizarem para fora de pista. Pelo caminho ainda duas penalizações a António Conceição (Mercedes 190) e António Barros (BMW M3) por ultrapassagem em bandeira amarela. Porém, perante a pouquíssima visibilidade, foram dois erros perfeitamente involuntários.

Olhando às categorias, nos L90, Steve Soper levou a melhor, seguido de António Conceição e João Novo (Ford Sierra RS500). Já nos L99, Paulo Sousa (BMW M3) ficou na frente de Paulo Vieira (BMW M3) e António Barros (BMW M3). Nos Trophy, o melhor foi Luís Império (BMW 320iS) seguido de José Calazans (Renault Spider). Gonçalo Novo foi o vencedor dos L1600 e José Miguel Almeida (Honda Integra Type R) nos L2000.

Quanto aos títulos, sujeito a confirmação pela FPAK, Paulo Sousa é campeão absoluto e na categoria L99, enquanto nos L90, José Meireles quem leva para casa o cetro. Nos Trophy fica o título com Arlindo Beça, enquanto Gonçalo Novo ganhou nos L1600 e Joaé Miguel Almeida nos L2000.