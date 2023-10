CPVL, Portimão: Gonçalo Novo aproveitou a meteorologia e venceu | AutoSport

Com a presença de 20 automóveis em pista, as sessões de treinos livre e cronometrada decorreram no dia de sexta-feira no Autódromo Internacional do Algarve, palco da derradeira jornada do CPVL.

Acompanhado por Steve Soper ao volante de um BMW M3 E30, Luís Liberal rubricou a volta mais rápida da qualificação para a categoria L90. Já nos L99, o BMW M3 E36 de Paulo Vieira superiorizou-se a carro idêntico de Paulo Sousa.

Nos L2000, o já campeão José Miguel Almeida (Honda Integra Type R) levou a melhor sobre os seus adversários. Por seu turno, Legends 1600, Gonçalo Novo (Peugeot 106 GTI) foi o mais rápido. Finalmente, nos Trophy, Luís Império dominou com o seu BMW 320iS.

A primeira corrida desta última jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends desenrolou-se bem cedo esta manhã. Pista húmida e difícil esperava o pelotão de 37 carros onde alguns títulos estão, ainda, por decidir. Esse não é o caso da categoria Legends 2000 onde José Miguel Almeida já tem o título assegurado.

Após uma corrida onde alguns dos favoritos à vitória, como Paulo Sousa, conheceram dificuldades – o piloto do BMW saiu de pista no final da reta da meta, mas com mestria recuperou e regressou à pista – destacou-se Gonçalo Novo. Aproveitando a pista húmida e um Peugeot 106 GTI muito bem preparado, o jovem piloto foi ganhando posições e chegou à vitória após uma ultrapassagem de classe ao veterano António Barros.

Já o piloto do BMW M3 E36 voltou a mostrar a qualidade da sua pilotagem e com piso húmido, as performances dos carros ficam niveladas e a diferença é feita pelo piloto. Terminou em segundo à geral entre os Legends. A fechar o pódio desta corrida dos Legends, ficou o lindíssimo BMW M3 de Luís Liberal que está a partilhar o carro com uma lenda dos carros de Turismo, o britânico, Steve Soper.

Contas feitas às diversas categorias, Gonçalo Novo ganhou, claro, a Categoria L1600, António Barros ficou com a vitória nos L99, enquanto Luís Liberal venceu a categoria L90. Nos L2000, venceu o campeão José Miguel Almeida.

O “Safety Car” que surgiu a meio da corrida permitiu que algumas lutas recrudescessem de intensidade

Uma dessas lutas reeditado o duelo entre Paulo Sousa e Paulo Vieira, desta feita não pela liderança da categoria L99. Os dois pilotos dos BMW M3 E36 encontraram-se em pista, uma vez mais e, uma vez mais, tiveram uma luta limpa e bonita de se ver, decidida em cima da meta com Sousa a superiorizar-se a Vieira.