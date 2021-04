CPVL: Paulo Vieira e Hugo Mestre (Super Challenge) vencedores da corrida 2

Com o sol finalmente a assinalar a sua presença sobre o traçado do Circuito Vasco Sameiro, decorreu a segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, com o triunfo a sorrir a Paulo Vieira (BMW M3 E6), ele que terminou a prova na frente de Pedro Oliveira (BMW 635 CSI) e de Joaquim Soares (BMW M3).

Numa corrida bem mais tranquila do que havia sido a primeira, depois desta ter sido disputada ainda com o asfalto molhado, o pelotão desta corrida de Legends foi-se alongando ao longo da pista bracarense, com Hugo Mestre (BMW 320 d) a liderar a corrida à geral e também na frente dos Super Challenge, garantindo a primazia sobre Paulo Sousa (BMW M3 E30) na mesma categoria.

Em termos de categorias, para além da vitória, Paulo Vieira ganhou naturalmente a categoria L99, com Pedro Oliveira a vencer nos L85, Artur Monteiro (Citroen Saxo) a superiorizar-se entre os Classe 1600. Tiago Ribeiro (Honda Integra Type R), com o nono lugar à geral, foi o vencedor entre os 2.0 litros

Nota ainda para o 13º posto à geral garantido por Luís Império, ele que garantiu desta feita a posição cimeira entre os Trophy ao volante de BMW 320 IS.