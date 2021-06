CPVL: Manuel Fernandes vence à geral | AutoSport

Manuel Fernandes (BMW 320d) foi o vencedor à geral numa atribulada corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends.

O Safety Car foi obrigado a entrar logo no arranque e a prova acabou mais cedo devido a bandeiras vermelhas. Na frente, o dono da primeira posição à geral nunca mudou, com Fernandes constantemente na frente do pelotão, algo que se manteve até ao fim, vencendo a categoria Super Trophy. Paulo Vieira (BMW M3 e36) foi o vencedor na Categoria L99 e nos L99 1600 foi Artur Monteiro (Peugeot 106) a levar a melhor. Nos L99 2000 Tiago Ribeiro (Honda Integra Type R) cruzou a linha de meta em primeiro, tal como Ricardo Leitão (Honda Integra Type R) em Super Turismo. Em L 90 1600 Sérgio Pinto (Honda Civic) venceu, à semelhança de António Conceição (Mercedes 190 2.3) em L90 e em Trophy foi João Luís (Renault Spider).