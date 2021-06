CPVL: Hugo Mestre vence corrida 2 à geral | AutoSport

Hugo Mestre em BMW 320 d foi o vencedor da segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, vencendo também na sua categoria ( Super Trophy).

O Sierra RS500 de Luís Barros manteve-se na frente do pelotão na largada, com Mestre a fazer pressão, seguido do Volvo da dupla Eduardo Monteiro / Filipe Matias.

Em L99 Paulo Vieira era o melhor, seguido de Joaquim Soares e António Barros. João Luís liderava na categoria Trophy. Tiago Ribeiro (Honda Integra Type R) era o melhor L99 – 2000 e Artur Monteiro (Citroen Saxo) liderava a L 99- 1600.

Na frente a pressão de Mestre sobre Barros intensificava-se, com esta dupla a afastar-se do resto da concorrência, com o Volvo da dupla Monteiro / Matias a ficar estranhamente para trás, sem conseguir acompanhar o ritmo dos dois da frente.

Eleutério Duarte no Clio RS mantinha um ritmo muito interessante, tendo passado o BMW de António Barros.

Na volta 6, o Sierra de Barros começou a dar problemas, para piorar um fim de semana que não correu como certamente o piloto quereria. Barros teve de desistir da prova logo a seguir. Mestre manteve-se na frente e com uma vantagem considerável para o resto da concorrência e cruzou a linha de meta em primeiro. A tarde também piorou para a Volvo #132 a perder performance, passando Paulo vieira para o segundo lugar da geral, mantendo a liderança nos Legends até ao fim. João Luís assumiu a última vaga do top 3 da geral, o melhor nos Trophy.

Tiago Ribeiro venceu em L99 – 2000 (Honda Integra Type R) Artur Monteiro venceu em L99 -1600, Sérgio Pinto em L90 – 1600, António Conceição em L90 (Mercedes 190 2.3 16V) e em Super Turismo vitória para o Honda Civic Type R de André Marques e Ricardo Leitão