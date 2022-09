CPVL, Estoril: Família Barros domina corrida 1 | AutoSport

A família Barros voltou a monopolizar os primeiros lugares da classificação da corrida 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends no Circuito do Estoril no evento Estoril Racing Tribute/ Paulo Alves. Vitória para o Ford Sierra RS500 de Luís Barros, seguido pelo Mercedes 190 de Vasco Barros. Numa impressionante grelha de 45 carros em pista, validando a aposta da ANPAC e da FPAK, a dupla Filipe Matias/Rodrigo Macedo (Volvo 850 R) terminou no terceiro posto da classificação geral, a 22.523s de Luís Barros.

O quarto classificado da geral, Paulo Vieira (BMW M3 E36) foi o vencedor na categoria L99, completando o pódio José Paulo Sousa (BMW M3 E36) e António Barros (BMW M3 E36).

Nos Super Turismo, Eleuterio Duarte (Renault Clio RS 2000) venceu, seguido de Rui Gonçalves (Honda Civic Type R) e Hugo Branquinho (Renault Clio RS 2000). Entre os concorrentes da classe L99-1600 foi Artur Monteiro quem triunfou (Citroën Saxo VTS), com João Novo (Peugeot 106 GTI) e Ricardo Diniz (Honda Civic Type R) a completarem o pódio. Em L99-2000 a vitória coube a Tiago Montes, enquanto José M. Almeida e Tiago Ribeiro, todos em Honda Integra Type R, terminaram no segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Luís Liberal (BMW M3) bateu António Conceição (Mercedes 190 2.3 16V) pela vitória na classe L90.

Na classe Sup. Extra foi Francisco Gonçalves (Lotus Elise) quem venceu, entre os L90-2000 foi João Miguel Ribeiro (Volkswagen Golf GTI), na Sup. Turismo a vitória foi de Rui Silva (Renault Clio 2.0 16V) e na Trophy foi João Luís (Renault Spider). Entre os carros da L90-1600 foi Nuno Pereira, que bateu Carlos Dias e Sérgio Pinto, todos em Honda Civic.

Destaque ainda para a estreia do BMW M3 de Luís Liberal, com as cores da BMW no DTM em 1988, outro carro emblemático na grelha dos Legends.