CPVL / CPVSL: Marco Osório / Marcos Oliveira e Paulo Sousa destacam-se nos treinos cronometrados | AutoSport

Já tivemos os treinos cronometrados no Campeonato de Portugal de Velocidade Legends e o novo Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends, a novidade das competições ANPAC para esta época.

No primeiro lugar na geral e nos Super Legends ficou a dupla Marco Osório / Marcos Oliveira, no Westfield, conseguindo o melhor registo – 1:59.245 ficando assim com a pole. Francisco Marques (Lotus Elise), foi o segundo à geral e no CPVSL (2:00.733). Paulo Sousa (BMW E 36 M3), terceiro classificado à geral com o tempo de 2:01.487, foi o primeiro nos L99 e, por conseguinte, no CPVL. A dupla Manuel Fernandes / Hugo Mestre (BMW 320 D) ficou em quarto com Paulo Vieira (BMW E 36 M3) a completar o top 5.

As corridas estão agendadas para 18 e 10 e amanhã às 12:25.