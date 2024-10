CPV Super Legends: triunfo para Francisco Gonçalves, título para Joaquim Soares e Sá Nogueira

Francisco Gonçalves, no competitivo Lotus Elise venceu a ‘curta’ última corrida do ano dos Super Legends muito facilmente, terminando com mais de 20 segundos de avanço para Joaquim Soares e Bernardo Sá Nogueira no bonito Alfa Romeo 147 Cup. A corrida esteve muito tempo interrompida devido a um despiste de um concorrente no final da reta da meta e terminou sob bandeira vermelha depois de mais uma saída de pista, que acabou com a corrida mais cedo.

Nas poucas voltas realizadas, algumas lutas, por exemplo pelo lugar mais baixo do pódio que foi para Eleutério Duarte /Telmo Nunes (Renault Clio RS) que terminaram pouco na frente de Rodrigo e António Correia (Honda Type R)