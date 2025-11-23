CPV Super Legends: Francisco Gonçalves triunfa em corrida encurtada

Francisco Gonçalves (Lotus Elise) voltou a triunfar, desta vez na segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends, no início da noite no Autódromo do Estoril. A corrida terminou atrás do Safety Car, devido ao avançado da hora.

Francisco Gonçalves deixou o pelotão do CPV Super Legends para trás, conseguindo Luís Delgado (Honda Type R) e António Duarte (Renault Clio RS Cup) passar para segundo e terceiro classificados, respetivamente, após Eleutério Duarte (Renault Clio RS) ter ficado parado na curva 1.

No final da primeira volta, entrou o Safety Car para permitir a retirada do Renault Clio RS. Foi por pouco tempo, uma vez que no final da volta 2, a corrida regressou à condição de bandeira verde. Desta forma, Francisco Gonçalves voltou a pisar no acelerador e escapou aos adversários. Mais atrás, Eduardo Machado (Honda Type R) ultrapassou António Duarte, subindo ao terceiro lugar da classificação geral, sendo já o líder dos Super Turismo.

Luís Mendes (Honda Type R) assumiu o quarto posto da classificação absoluta, depois de ultrapassar António Duarte, mantendo-se esta dupla separada por apenas 1 segundo, até que o piloto do carro japonês deixou o adversário para trás, aumentando a diferença.

Pouco depois, a direção de prova fez entrar o Safety Car em pista, terminando a prova mais cedo – cerca de 5 minutos – devido à escuridão que fazia sentir no Autódromo do Estoril. Desta forma, Francisco Gonçalves venceu na classificação absoluta e nos Super Extra, seguindo-se Luís Delgado, que triunfou no Super Trophy. Eduardo Machado liderou a classe Super Turismo, terminando na terceira posição à geral.

Nos Super Extra terminaram Pedro Lopes (Honda Type R) e Hugo Lisboa (BMW Compact) no pódio, enquanto no Super Trophy, Luís Mendes e António Duarte subiram ao pódio juntamente com Luís Delgado. Já em Super Turismo, Nuno Figueiredo (Honda Civic Type R) e Abel Marques (Honda Civic Type R) acompanharam Eduardo Machado.

