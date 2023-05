CPV Super Legends, Estoril: Francisco Gonçalves fecha fim de semana com dois triunfos | AutoSport

O pelotão do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends (CPVSL) esteve no ANPAC & Friends Racing Meeting em pista separado dos Legends pela primeira vez esta temporada. À geral, Francisco Gonçalves levou o seu Lotus Elise ao triunfo em ambas as provas do fim de semana.

O Westfield de Marco Osório foi da “pole position” para a primeira corrida dos Super Legends até ao triunfo. Para lá do excelente andamento demonstrado, o piloto da máquina britânica viu o seu maior rival, Francisco Gonçalves, fazer um pião logo nos primeiros metros de prova. O Lotus Elise caiu para o último lugar e o piloto iniciou, de imediato, a recuperação. Entretanto, na classe SuperTrophy, os Honda Civic do Cars&Vibes Cup envolveram-se numa luta sem quartel pela primeira posição da categoria, juntando-se a esta peleja o BMW 323i de Hugo Lisboa. Raul Delgado, Felipe Ferreira e Rui Gonçalves, todos em Honda Civic, tentaram ganhar a Super Trophy, mas quem levou a melhor, depois de uma breve luta com os carros japoneses, foi Telmo Nunes ao volante de um Renault Clio RS. Raul Delgado foi o segundo, com Filipe Ferreira a fechar o pódio.

O BMW ficou para trás, mas conseguiu ficar na frente de José Calazans, ao volante de um Renault Spider, carro semelhante ao usado por José Luis, que foi forçado a abandonar logo na primeira volta.

A recuperação de Francisco Gonçalves impressionou com o segundo lugar obtido na pista que, rapidamente, se transformou numa vitória para um piloto que veio do fundo do pelotão. Isto porque o Westfield de Marco Osório foi desclassificado, perdendo o primeiro lugar.

Contas feitas às diversas classes, Francisco Gonçalves ganhou a Super Extra na frente de João Paulo Sousa, segundo da geral com o BMW E30 e de Hugo Lisboa em BMW 323i. José Calazans e Vitor Costa (Volvo 850) fecharam a classificação dos Super Extra.

A categoria Super Trophy foi ganha por Tiago Nunes, na frente de seis Honda Civic da Cars & Vibes Cup encabeçados por Raul Delgado. Seguiram-se Filipe Ferreira, Sérgio Azevedo, Paulo Porto, Eduardo Rodrigues e Eduardo Leitão. Hugo Branquinho (Renault Clio RS) e Carlos Oliveira (Honda Civic) abandonaram a prova.

Finalmente, nos Super Turismos, Rui Silva levou o Renault Clio à vitória na frente de Rui Gonçalves e Vítor Nóvoa, ambos em Civic Type R, com este último a abandonar a corrida a poucas voltas do final.

Para a segunda corrida, Francisco Gonçalves estava na “pole position” e Marcos Oliveira saia de último com o Westfield desclassificado na primeira manga. Sem piões, o piloto do Lotus Elise dominou da luz à bandeira. A expressão da vitória do Lotus Elise não foi maior porque o princípio de incêndio no Honda Civic de Rui Gonçalves e o óleo derramado, obrigaram á entrada em pista do “Safety Car”.

Retomada a prova, Francisco Gonçalves venceu com à-vontade mais uma corrida, a segunda do fim de semana na frente de João Paulo Sousa (BMW E30) e de João Luís, cujo Renault Spider resistiu à recuperação desde a última posição da grelha de partida de Marcos Oliveira. A fechar a classificação da categoria Super Extra ficou o BMW 323i de Hugo Lisboa, seguido do Volvo 850 de Vitor Costa e o Renault Spider de José Calazans.

Nos Super Trophy, a luta foi intensa nos primeiros momentos, mas acabou por ser decidida a vitória entre Filipe Ferreira e Eduardo Leitão, ambos em Civic Cars & Vibes Cup. Estes foram os dois primeiros seguidos de Miguel Porto, António Duarte (Renault Clio RS) e Paulo Oliveira. Finalmente, nos Super Turismos, vitória para o Renault Clio RS de Marco Moura, seguido do Honda Civic Type R de Luís Nóvoa.

A próxima jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade SuperLegends será disputada no Circuito Internacional de Vila Real que se realiza nos dias 14 a 16 de julho.