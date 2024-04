CPV Super Legends, Estoril: Francisco Gonçalves domina ambas as corridas

A temporada do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends abriu no passado fim de semana no Autódromo do Estoril com uma lista de inscritos muito interessante. A encabeçar esta lista o Lotus Elise 111 de Francisco Gonçalves, campeão em 2023. O modelo britânico mudou de cores, mas não de ritmo e a verdade é que Gonçalves acabou o ano a ganhar e começou 2024 da mesma forma.

Tudo começou com a “pole position” na qualificação. Porém, uma penalização levou o Lotus para fora da primeira fila da grelha. E o começo não foi lá grande coisa, caindo para sexto. Começou a recuperação na volta seguinte e à quarta passagem pela meta, já era o líder, posição que não mais perdeu ao longo da corrida. Enquanto o Honda S2000 esteve fiável, André Tavares esteve na liderança e deu trabalho a Francisco Gonçalves.

Mas o rastilho do Honda durou seis voltas e Tavares terminou fora de prova, juntando-se a João Paulo Sousa, Rui Gonçalves, Nuno Figueiredo e Rodrigo Taveira como os pilotos que tiveram de abandonar a corrida. Desta forma e perante o Honda Civic de Sérgio Monteiro, Francisco Gonçalvez acabou por ganhar a prova sem mais percalços.

Destaque para o pódio alcançado por Bernardo Sá Nogueira ao volante do Alfa Romeo 147 Cup, uma prova de classe do piloto lisboeta, prova de que filho de peixe sabe nadar. Bernardo é filho de Domingos Sá Nogueira.

Contas feitas às classes, Francisco Gonçalves venceu a Super Estra na frente de Hugo Lisboa (BMW 323 Compact) e Arlindo Beça (Mini Cooper S). Nos Super Turismos, vitóriam para Sérgio Monteiro, seguido de Ricardo Pereira (Honda Civic Type R), Nos Super Trophy, vitória paqra o Alfa Romeo 147 Cup de Sá Nogueira, seguido de António Duarte (Renault Clio Cup), Estevão Oliveira (Honda Civic Cup) que venceu, também a Type R Legends Cup. Seguiram-se Filipe Ferreira, Hugo Branquinho (Renault Clio), Nuno Dias, Eleutério Duarte (Renault Clio), Joel Reis, João Ventura, António Correia, Sérgio Azevedo e Davy Carooopen.

Para a segunda corrida, João Paulo Sousa tentou levar o seu BMW M3 E30 a discutir posições com o Lotus, mas nem o péssimo arranque do Elise deu alguma chance aos seus adversários. E Sousa também não conheceu grande dificuldade em ficar com o segundo posto na frente do Honda Civic Type R. Fechado o pódio, alguns pilotos entretiveram-se em lutas por posição, com destaque para o bom andamento do Alfa 147 Cup pilotado por Joaquim Soares. Depois ficou a horda dos Renault Clio, com Hugo Branquinho a ser o melhor depois de alguns problemas na qualificação e na primeira corrida. A corrida foi terminada prematuramente com uma bandeira vermelha devido ao violento despiste de Nuno Figueiredo.

Contas feitas às categorias, claro, Francisco Gonçalves venceu a categoria Super Extra seguido de João Paulo Sousa e Miguel Mota no Honda S2000. Arlindo Beça deixou o seu Toyota Carina E e apresentou-se no Estoril com um interessante Mini Cooper S que foi o quarto da categoria Super Extra. Na Super Turismo o melhor foi Ricardo Pereira, seguido de Rui Gonçalves (Honda Civic), Abel Marques (Honda Civic), Nuno Figueiredo (Honda Civic). Nos SuperTrophy, vitória para o Alfa Romeo 147 Cup de Joaquim. Soares, seguido de Hugo Branquinho, Eleutério Duarte e António Duarte, todos em Renault Clio RS. Depois, ficaram os Honda Civic Type R da Type R Legacy Cup, com Luís Delgado a bater Filipe Ferreira, Nuno Dias, João Ventura, Joel Reis, Rodrigo Correia, João Vintém, Carlos Oliveira e Davy Caroopen.

A próxima jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends regressa à competição no mês de maio na pista espanhola de Jerez – Angel Nieto (24 a 26 de maio).

Resultados completos, AQUI.