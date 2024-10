CPV Legends termina com vitória de Francisco Freitas

Foram encontrados os campeões do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends 2024, embora a classificação final esteja sujeita a confirmação oficial.

Chegou ao final mais uma temporada do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends com a segunda corrida da jornada incluída no Algarve Classic Festival, disputada hoje no Autódromo Internacional do Algarve. E para fecho de época, tivemos mais uma corrida carregada de emoção, com luta pela vitória à geral e nas diversas categorias e com os campeões decididos. Uma jornada que mostrou a vitalidade de um regulamento que permite a chegada às pistas nacionais de máquinas que, ainda hoje, fazem sonhar os adeptos da Velocidade. E tudo pela mão da Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Antigos (ANPAC).

Se a primeira corrida foi dominada pelo veterano Steve Soper, o resultado da segunda corrida foi a vitória do mesmo BMW M3 E30 imaculadamente de branco lacado. Porém, Francisco Freitas teve de suar as estopinhas para conseguir mais um triunfo. Em primeiro lugar porque não fez um arranque brilhante ao passo que Luís Barros saiu disparado rumo à liderança na primeira curva. Em segundo lugar, perdeu posições para João Novo e Paulo Sousa. Portanto, teve de recuperar os lugares perdidos. Primeiro Paulo Sousa e, depois, uma lita intensa com João Novo.

A penalização de “drive through” imposta a Luís Barros abriu uma janela de oportunidade para Francisco Freitas chegar à liderança. Não a desperdiçou e com uma ultrapassagem de classe chegou ao primeiro lugar. Percebeu-se, porém, que João Novo conhecia problemas de sobreaquecimento no seu Ford Sierra RS 500, começando a reduzir o andamento até ser ultrapassado por Luís Barros – soberba recuperação – e por Paulo Sousa.

Um “FullCourseYellow” motivado pela saída de pista de Pedro Lisboa, recuperou as faculdades mecânicas do Sierra de Novo e a parte final da corrida foi intensa. Francisco Freitas na frente, seguido de Luís Barros e de Paulo Sousa que apesar de muito acossado por João Novo, conseguiu finalizar a corrida no pódio. O quarto lugar de João Novo e a quinta posição de José Meireles (BMW M3) fecharam o Top 5 de uma corrida muito interessante para final de temporada.

Nas diversas classes, vitória para Francisco Freitas na L90, seguido de Luís Barros (Ford Sierra RS 500), João Novo (Ford Sierra RS 500), José Meireles (BMW M3 E30), Rui Garcia (BMW 635 CSi) e Pedro Oliveira (BMW 635 CSi). François Wales (BMW M3 E30) e José Paradela (BMW M3 E30) não completaram a corrida. Em termos de campeonato, João Novo tinha de terminar na frente de José Meireles para ser campeão Legends 90 e foi exatamente isso que aconteceu no final desta segunda corrida.

Na categoria L90/Taça Legend 2000 era o único piloto em pista e, naturalmente, venceu a categoria. Nos L99, Paulo Sousa impôs o seu BMW M3 E36 e ao ficar à frente de Gonçalo Novo em ambas as corridas levou para casa o título de campeão. Diogo Cavaco (BMW M3) foi o segundo, tendo Sérgio Pinto e o seu Subaru Impreza cumprido, apenas, uma volta.

Nos L99 Taça Legends 1600, nova vitória para Gonçalo Novo que, apesar de estar na luta, também, pelos L99, acabou por ter uma corrida menos brilhante que na primeira manga. Na frente de Ricardo Diniz (Honda Civic), Miguel Matias e Luís Macedo, ambos em Citroen Saxo Cup, e de Luís Ascensão. O título da categoria já tinha sido alcançado por Gonçalo Novo na primeira corrida. Nos L99 Taça Legends 2000, Tiago Ribeiro levou ao primeiro lugar o seu Honda Integra Type R, seguido do Renault Clio 16V de Paulo Ferraz. Pedro Lisboa (Peugeot 306 GTI) foi forçado a abandonar. Com ausência de José Miguel Almeida, o título dos L99/Taça Legends 2000 ficou mais facilitado para o grande vencedor, Tiago Almeida.

Finalmente, nos LegendsTrophy, Hugo Ferreira ganhou com o seu Renault Mégane, depois de Pedro Bartolomeu (Renault Spider) ter saído de pista na antepenúltima volta da corrida e de Luís Impéreio não ter levado para a pista o seu BMW 320IS. Pedro Bartolomeu não foi prejudicado por esta saída de pista, pois, o título na categoria já tinha sido alcançado na primeira corrida.

Chega, assim, ao final mais uma temporada do Campeonato de Portugal de VelociadeLegends com os campeões apurados, embora todas as classificações tenham de ser confirmadas oficialmente. Paulo Sousa venceu o Campeonato Absoluto e a Categoria L99, João Novo venceu a Categoria L90, Gonçalo Novo a Taça Legends 1600, Tiago Ribeiro a Taça Legends 2000 e Pedro Bartolomeu a LTrophy.