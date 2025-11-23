CPV Legends, Luís Liberal: do fundo da grelha para a vitória na corrida 1

Luís Liberal (BMW E30 M3) garantiu a vitória na primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, apesar de ter largado do fundo da grelha de partida.

Logo após a bandeira verde, Tiago Ribeiro (Honda Integra TYPE R) passou para a frente, seguido de Joaquim Soares (BMW E36 M3), com este último a liderar no final da curva 1. Ainda nas primeiras curvas, Paulo Lima (BMW E30 M3) recuperou bastantes posições, subindo para o segundo posto.

Luís Liberal também subiu na classificação, passando na linha de meta no final da primeira volta, logo atrás de Paulo Lima, conseguindo a ultrapassagem ao adversário na travagem para a primeira curva do Autódromo do Estoril.

Com o seu BMW E30 M3, Luís Liberal assumiu a liderança do pelotão logo na segunda volta, ultrapassando Joaquim Soares e cavando uma boa vantagem para o perseguidor. Daniel Moreira (BMW E 36 M3) assumiu o terceiro posto da classificação geral, depois de Paulo Lima ter ficado parado na pista. Seguiam-se os dois Renault Spider, com Hugo Ferreira na frente de Pedro Bartolomeu.

A menos de 16 minutos do final da prova, os três primeiros postos eram ocupados por pilotos da classe L99, com Liberal, Soares e Moreira, seguindo-se o primeiro e segundo classificados dos Legends Trophy, Hugo Ferreira e Pedro Bartolomeu.

Enquanto isso, Tiago Ribeiro era o primeiro classificado nos L99 Taça 200 e Miguel Matias (Citroën Saxo VTS) era o sétimo classificado da geral, liderando entre os concorrentes da L99 Taça 1600. António Zenha era primeiro nos L90 Taça 2000 e Pedro Faria (Honda Civic EF9) era 13.º da geral, líder entre os L90 Taça 1600.

Sem muitas lutas pelas posições, a corrida entrava na fase final com Luís Liberal a manter uma vantagem de mais de 15 segundos sobre Joaquim Soares. Enquanto isso, Hugo Ferreira e Pedro Bartolomeu estavam separados por menos de 5 segundos, na luta pelos Legends Trophy.

Foi com uma margem grande para o segundo classificado (mais de 29 segundos) que Luís Liberal venceu a corrida 1 do CPV Legends, seguindo-se Joaquim Soares e Daniel Moreira. Hugo Ferreira manteve a liderança entre os Trophy, enquanto Miguel Matias também venceu na L99 Taça 1600. Logo atrás, ficou Tiago Ribeiro, que triunfou nos L99 Taça 2000. Nos L90 Taça 2000 foi António Zenha que garantiu a vitória. Já na Taça 1600 dos L90 foi Pedro Faria.

