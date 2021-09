CPV Legends: Luís Barros volta a vencer à geral na corrida 2 | AutoSport

A última corrida do fim de semana no Circuito Vasco Sameiro deu a vitória à geral a Luís Barros que repete assim a dose da corrida 1.

O piloto do Ford Sierra RS 500 venceu à geral e na categoria L90, ficando à frente da dupla Manuel Pedro Fernandes / Hugo Mestre (BMW 320d) os melhores na categoria Super Trophy à frente de José Paulo Sousa (BMW E30 3.2) que completou o top 3 à geral.

A dupla Rui Garcia / Miguel Garcia (BMW 635 CSI) venceu em L85, tal como Joaquim Soares (BMW M3) em L99, Artur Monteiro (Citroen Saxo Cup ) L99-1600, assim como a dupla Marco Basílio / Nuno Basílio (Honda Civic) em L90-1600, José M. Almeida (Honda Integra Type R) L99-2000 e Luís Império (BMW 320 IS) em Trophy.

Terminam assim as festividades em Braga, com muitas lutas e um total de 11 vencedores diferentes em todas as corridas disputadas neste domingo, recheado de competição.